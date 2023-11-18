В перехвате ГУР оккупант подтвердил изнасилование 70-летней женщины и шокировал реакцией
Источник:ГУР МО
Украинская разведка показала фрагмент разговора двух оккупантов. Они обсуждали атаки ВСУ, российских зэков и изнасилования пенсионерки.
Оккупант рассказал о постоянных обстрелах со стороны ВСУ. Его собеседник посетовал, что у украинских защитников не заканчиваются боеприпасы.
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Россияне совершили ужасные преступления
Также россиянин пожаловался собеседнику на то, что оккупационная армия не двигается вперед. Он сказал, что по его прибытии на позицию захватчики сидят в обороне и копают. При этом российские военные не понимают, откуда по ним стреляют.
Во время разговора один захватчик рассказал историю, как россияне пошли за водой и изнасиловали 70-летнюю женщину в селе. Его собеседник в ответ рассмеялся и подтвердил, что такой случай действительно произошел. Он назвал ситуацию на временно оккупированных территориях "беспределом".
Помимо этого двое захватчиков обсуждали, как россияне злоупотребляют алкоголем и устраивают пьяную стрельбу. Один из собеседников предположил, что их ликвидируют не украинские защитники, а другие россияне. Во время разговора оккупанты жаловались на то, что российские зеки исчезают с оружием, после чего их приходится искать.
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Разговор двух оккупантов: видео ГУР МО
В украинской разведке отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Россияне часто признаются в военных преступлениях
- Один из окупантов недавно заявил, что он во время блокады Мариуполя убивал мирных жителей. Захватчик сидел на крыше школы и обстреливал жилые дома из огнемета "Шмель".
- Напомним, другой оккупант признался, что получает садистское удовольствие от убийства людей. Также ему нравится смотреть на смерти и ранения даже российских солдат.
- Ранее двое оккупантов обсуждали, как россияне не поделили женщину. В результате спора один захватчик отстрелил другому россиянину гениталии.