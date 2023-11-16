Так, в одном из последних перехватов ГУР МО мы узнали об очередном инциденте между оккупантами. Они не поделили между собой женщину, в результате чего один из врагов получил серьезные травмы в области паха.

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Отстрелили самое дорогое

Ну, там что-то, короче, рассказывали, что противотанкисты, я так понял, твои, которые там, они выпивали. Там, короче, у них была женщина. Они ее не поделили, и один другому яички за***шил,

– говорит один оккупант.

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Пьяный оккупант отстрелил второму яичка из-за женщины: смотрите видео

Чем это все закончилось – неизвестно. Подозреваем, одному из этих окупантов уж точно не захочется иметь никаких интимных приключений. Как бы то ни было, а этот инцидент – очередное подтверждение того, что враги заливаются алкоголем на фронте. Ранее в разведке Великобритании рассказали, как за это наказывают захватчиков.

Выпил – отправляйся в "Штурм-Z"

Алкоголь – это еще цветочки. В разведке обратили внимание на российское независимое СМИ "Верстка". Оно в сентябре рассказало о том, что у оккупантов на фронте – наркотическая зависимость. Причем, 15% захватчиков злоупотребляют запретными веществами.

Оккупанты забрасываются амфетамином, а также увлекаются каннабисом. Причем, пишут журналисты, наркотики российским захватчикам удается раздобыть без проблем на передовой.

В разведке отметили, что с 24 февраля 2022 года фиксируется высокий уровень дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением спиртным среди окупантов. Следовательно, в ведомстве считают, что сообщения журналистов заслуживают доверия.

Также обратили внимание на вероятное наказание со стороны российских командиров. Собственно, они отправляют в штурмовые отряды злоупотребляющих запрещенными веществами и алкоголем. Они становятся в ряды "Штурма-Z", которое фактически превратили в карательное подразделение.

Напоследок напомним, что за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1330 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения статистику потерь пополнили 315 620 бойцов так называемой "второй армии мира".