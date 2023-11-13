Собственно, в разведке Великобритании обратили внимание, что российское независимое СМИ "Верстка" еще в сентябре сообщило о наркотической зависимости оккупантов. Говорят, что 15% бойцов, которые сейчас на фронте, злоупотребляют запрещенными веществами.
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Как их за это наказывают
Что касается тех же запрещенных веществ, то говорится об амфетамине и каннабисе. Более того, журналисты отмечают, что эти наркотики оккупанты без проблем достают на передовой.
В британской разведке отмечают, что эти сообщения заслуживают доверия и соответствуют многочисленным сообщениям. Они касаются высокого уровня дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением спиртным среди российских бойцов, поступающих с 24 февраля 2022 года.
В ведомстве отмечают, что российские командиры, вероятно, часто наказывают злоупотребляющих запрещенными веществами и алкоголем. Как наказание – отправка в штурмовые отряды "Штурм-Z". Их оккупанты фактически превратили в карательные подразделения.
В разведке также объяснили одну из основных причин как низкой дисциплины, так и злоупотребления психотропными веществами. Говорят, что, вероятно, это связано с постоянным отсутствием возможности для ротации боевых подразделений как можно дальше от линии фронта.
Обратим внимание, что в последние недели потерь врага в живой силе и технике стало еще больше. Собственно, на этом мы хотели бы дальше сконцентрировать свое внимание.
Ежедневно сотни оккупантов ликвидируют
- Да, за прошедшие сутки в тот свет отправили 800 русских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать около 312 550 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Но это еще не всё. Также в металлолом превратили 5 354 танков, 10 079 боевых бронированных машин, 7 569 артиллерийских систем, 881 РСЗО, 580 средств ПВО, 322 самолета и 324 вертолета.
- Кроме того, оккупанты не досчитаются 5 634 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 561 крылатой ракеты, 22 судов, 1 подлодки, 9 949 автомобилей и автоцистерн, а также 1 079 единиц специальной техники.