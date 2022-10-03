Ни один дом не уцелел, в подвалах – тела убитых: как выглядит освобожденная Каменка под Изюмом

Украинские военные освободили село Каменка в Харьковской области. Российские оккупанты буквально стерли деревню с лица земли.

В село Каменка, расположенное в Изюмском районе, достали полицейские. Правоохранители показали жуткие кадры после оккупации.

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В Каменце продолжались ожесточенные бои

Село полностью уничтожено оккупантами – нет ни одного уцелевшего дома. Как отметили в полиции, в Каменце с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину продолжались ожесточенные бои.

Как выглядит освобожденная Каменка под Изюмом: видео

Теперь село стало совершенно непригодным к жизни. Также в подвалах среди лохмотьев лежат тела убитых местных.

Сообщается, что в настоящее время в Каменце работают полицейские, документирующие военные преступления россиян и помогающие людям.

Зверства россиян в Харьковской области

Российские военные с первых дней захватили значительную часть территории Харьковской области. Но в сентябре благодаря стремительному контрнаступлению ВСУ почти вся Харьковщина была уволена из-под оккупации.

После этого правоохранители начали фиксировать зверства кафиров. В частности, под Изюмом обнаружили место массового захоронения . Там обнаружили около 400 тел.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал , что почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в Изюме было обнаружено еще два места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.

Кроме того, в Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну из авто . В результате трагедии погибли 20 человек, половина из которых – дети.

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