Россияне лезут трубами и не только: эксклюзивные кадры из разрушенного Купянска
- Российские войска используют подземные коммуникации и руины для проникновения в Купянск, но украинские силы постоянно выбивают их с позиций.
- Ситуация для гражданского населения в Купянске критическая, обстрелы продолжаются ежедневно, а многие дома превращены в руины.
Российские войска продолжают штурмовать Купянск, используя подземные коммуникации и руины зданий для скрытого проникновения в город. Украинские разведчики показали, как выглядят уничтоженные районы и что происходит во время постоянных обстрелов.
Военный оператор разведдрона в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты пытаются закрепиться в городе, но украинские силы постоянно выбивают их с позиций. Он показал видео, на котором видны последствия атак и масштабы разрушений.
Враг пытается удержать позиции
Российские войска пытаются занять Купянск, используя здания и подвалы как укрытие. Они проникают в город через коммуникационные тоннели и прячутся среди руин, ожидая момента для наступления. Украинские подразделения уничтожают противника, не позволяя ему закрепиться.
Они заходят, занимают позиции или в домах, или на крышах. Они заходят, но мы их уничтожаем,
– сказал военный.
Несмотря на постоянные обстрелы, линия фронта вблизи Купянска остается стабильной. Город превратился в одну из самых горячих точек восточного направления, где каждый день идут бои за контроль над улицами
Разрушения и жизнь среди постоянных обстрелов
Оккупанты продолжают уничтожать Купянск, прицельно ударяя по жилым кварталам, пожарных частях и даже машинах скорой помощи.
Обстрелы продолжаются ежедневно, а многие дома превратились в руины. Российские подразделения присутствуют в городе, однако не контролируют ни одного района полностью.
Я хочу показать разбитую скорую, в которую россияне попали, когда она приехала забирать людей. Люди не погибли, но медики были травмированы,
– рассказал военный.
Там, где до сих пор есть гражданские, условия выживания чрезвычайно сложные. Любой транспорт, движущийся в пределах города, становится целью для врага. Даже гуманитарные службы и медики часто оказываются под обстрелами, когда пытаются помочь людям.
Гражданские, выжившие между руинами
Ситуация для мирного населения в Купянске остается критической: многие люди не могут забрать тела родственников, потому что любой подъезд к городу рисковый.
Там, где продолжаются бои, дома превратились в груды камней, а жители вынуждены прятаться или выживать в подвалах.
Здесь даже не о чем говорить. Здесь преступление на преступлении. Каждый россиянин, который пересек границу с Украиной, уже преступник,
– сказал оператор разведдрона.
По его наблюдениям, в освобожденных населенных пунктах, например Мирное, видно четкую разницу – там, где не было россиян, здания остались целыми.
Это подтверждает, что масштаб разрушений напрямую связан с присутствием оккупантов.
Что известно об обстановке в Купянске?
- В городе остается около 30 – 40 российских военных, максимум до сотни. Они истощены, отрезаны от снабжения и держатся благодаря FPV-дронам, которыми доставляют боеприпасы, батареи и небольшие запасы лекарств. В перехватах слышны просьбы оккупантов о воде и антибиотиках.
- Российские военные маскируются под гражданских, но их легко распознать по внешности и поведению. В Купянске осталось около тысячи жителей, в основном пожилых людей. ВСУ проверяют документы у мужчин и выявляют диверсионные группы, которые корректируют огонь.
- Силы обороны работают секторами, используя разведдроны и FPV-удары для уничтожения врага. Любой обнаруженный оккупант становится целью, даже если прячется в здании или подвале. По словам военных, ситуация для российских сил в Купянске остается критической.