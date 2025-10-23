Россияне лезут трубами и не только: эксклюзивные кадры из разрушенного Купянска

Российские войска продолжают штурмовать Купянск, используя подземные коммуникации и руины зданий для скрытого проникновения в город. Украинские разведчики показали, как выглядят уничтоженные районы и что происходит во время постоянных обстрелов.

Военный оператор разведдрона в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты пытаются закрепиться в городе, но украинские силы постоянно выбивают их с позиций. Он показал видео, на котором видны последствия атак и масштабы разрушений.

Враг пытается удержать позиции

Российские войска пытаются занять Купянск, используя здания и подвалы как укрытие. Они проникают в город через коммуникационные тоннели и прячутся среди руин, ожидая момента для наступления. Украинские подразделения уничтожают противника, не позволяя ему закрепиться.

Они заходят, занимают позиции или в домах, или на крышах. Они заходят, но мы их уничтожаем,

– сказал военный.

Несмотря на постоянные обстрелы, линия фронта вблизи Купянска остается стабильной. Город превратился в одну из самых горячих точек восточного направления, где каждый день идут бои за контроль над улицами

Разрушения и жизнь среди постоянных обстрелов

Оккупанты продолжают уничтожать Купянск, прицельно ударяя по жилым кварталам, пожарных частях и даже машинах скорой помощи.

Обстрелы продолжаются ежедневно, а многие дома превратились в руины. Российские подразделения присутствуют в городе, однако не контролируют ни одного района полностью.

Я хочу показать разбитую скорую, в которую россияне попали, когда она приехала забирать людей. Люди не погибли, но медики были травмированы,

– рассказал военный.

Там, где до сих пор есть гражданские, условия выживания чрезвычайно сложные. Любой транспорт, движущийся в пределах города, становится целью для врага. Даже гуманитарные службы и медики часто оказываются под обстрелами, когда пытаются помочь людям.

Гражданские, выжившие между руинами

Ситуация для мирного населения в Купянске остается критической: многие люди не могут забрать тела родственников, потому что любой подъезд к городу рисковый.

Там, где продолжаются бои, дома превратились в груды камней, а жители вынуждены прятаться или выживать в подвалах.

Здесь даже не о чем говорить. Здесь преступление на преступлении. Каждый россиянин, который пересек границу с Украиной, уже преступник,

– сказал оператор разведдрона.

По его наблюдениям, в освобожденных населенных пунктах, например Мирное, видно четкую разницу – там, где не было россиян, здания остались целыми.

Это подтверждает, что масштаб разрушений напрямую связан с присутствием оккупантов.

Что известно об обстановке в Купянске?