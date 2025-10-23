Росіяни лізуть трубами і не тільки: ексклюзивні кадри зі зруйнованого Куп'янська
- Російські війська використовують підземні комунікації та руїни для проникнення в Куп'янськ, але українські сили постійно вибивають їх з позицій.
- Ситуація для цивільного населення в Куп'янську критична, обстріли продовжуються щодня, а багато будинків перетворені на руїни.
Російські війська продовжують штурмувати Куп'янськ, використовуючи підземні комунікації та руїни будівель для прихованого проникнення в місто. Українські розвідники показали, як виглядають знищені райони і що відбувається під час постійних обстрілів.
Військовий оператор розвіддрона в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти намагаються закріпитися в місті, але українські сили постійно вибивають їх з позицій. Він показав відео, на якому видно наслідки атак і масштаби руйнувань.
Ворог намагається втримати позиції
Російські війська намагаються зайняти Куп'янськ, використовуючи будівлі й підвали як укриття. Вони проникають у місто через комунікаційні тунелі та ховаються серед руїн, очікуючи моменту для наступу. Українські підрозділи знищують противника, не дозволяючи йому закріпитися.
Вони заходять, займають позиції або в домах, або на дахах. Вони заходять, але ми їх знищуємо,
– сказав військовий.
Попри постійні обстріли, лінія фронту поблизу Куп'янська залишається стабільною. Місто перетворилося на одну з найгарячіших точок східного напрямку, де кожен день точаться бої за контроль над вулицями
Руйнування та життя серед постійних обстрілів
Окупанти продовжують нищити Куп'янськ, прицільно б'ючи по житлових кварталах, пожежних частинах і навіть машинах швидкої допомоги.
Обстріли тривають щодня, а багато будинків перетворилися на руїни. Російські підрозділи присутні в місті, однак не контролюють жодного району повністю.
Я хочу показати розбиту швидку, в яку росіяни влучили, коли вона приїхала забирати людей. Люди не загинули, але медики були травмовані,
– розповів військовий.
Там, де досі є цивільні, умови виживання надзвичайно складні. Будь-який транспорт, що рухається в межах міста, стає ціллю для ворога. Навіть гуманітарні служби та медики часто опиняються під обстрілами, коли намагаються допомогти людям.
Цивільні, що вижили між руїнами
Ситуація для мирного населення в Куп'янську залишається критичною: багато людей не можуть забрати тіла родичів, бо будь-який під'їзд до міста ризиковий.
Там, де тривають бої, будинки перетворилися на купи каміння, а мешканці змушені ховатися або виживати в підвалах.
Тут навіть нема про що балакати. Тут злочин на злочині. Кожен росіянин, який перетнув кордон з Україною, вже злочинець,
– сказав оператор розвіддрона.
За його спостереженнями, у звільнених населених пунктах, як-от Мирне, видно чітку різницю – там, де не було росіян, будівлі залишилися цілими.
Це підтверджує, що масштаб руйнувань прямо пов'язаний із присутністю окупантів.
Що відомо про обстановку у Куп'янську?
- У місті залишається близько 30 – 40 російських військових, максимум до сотні. Вони виснажені, відрізані від постачання і тримаються завдяки FPV-дронам, якими доставляють боєприпаси, батареї та невеликі запаси ліків. У перехопленнях чути прохання окупантів про воду та антибіотики.
- Російські військові маскуються під цивільних, але їх легко розпізнати за зовнішністю і поведінкою. У Куп'янську залишилося близько тисячі мешканців, здебільшого літніх людей. ЗСУ перевіряють документи у чоловіків і виявляють диверсійні групи, які коригують вогонь.
- Сили оборони працюють секторами, використовуючи розвіддрони й FPV-удари для знищення ворога. Будь-який виявлений окупант стає ціллю, навіть якщо ховається в будівлі чи підвалі. За словами військових, ситуація для російських сил у Куп'янську залишається критичною.