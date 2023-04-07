Оккупанты убили краснокнижных животных в "Аскании-Новой" и выложили это в сеть: ВСУ ответили

Российские захватчики в очередной раз пробили дно. На этот раз они убили не менее двух краснокнижных животных.

Соответствующий скриншот из вражеских пабликов обнародовал украинский телеграм-канал "Николаевский Ванёк". Его связывают с Вооруженными Силами Украины и нашим генералом Дмитрием Марченко.

Важно Сохранение заповедника под угрозой: оккупанты установили полный контроль над "Асканией Новой"

Что известно об инциденте в "Аскании-Новой"

Враги бездушно подписали сообщение: "Ням-ням". Впоследствии наши бойцы ответили на цинизм противника.

Аскания Нова... Мр**и будут дохлые…

– пообещали в телеграм-канале.



Оккупанты убили животных в "Аскании-Новой" и опубликовали фото / Скриншот

Прилет в Чаплинском районе. Точечный,

– ответили наши военные.

Оккупанты установили полный контроль над "Асканией-Новой"

В Биосферном заповеднике "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна рассказали 25 марта, что Россия установила полный контроль над территорией.

Враги пришли туда вместе с предателем Сальдо и установили так называемого "директора" Дмитрия Мещерякова. Его назначили в оккупационном "Министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области".

Еще тогда украинская администрация заповедника предупредила, что они не могут обеспечить дальнейшую сохранность природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения. Более того, заповедник находится под непосредственной угрозой.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" – самостоятельное природоохранное, научно-исследовательское учреждение международного значения. Он имеет сертификат ЮНЕСКО о включении во Всемирную сеть биосферных резерватов.и самая большая европейская степная заповедная территория. Он занимает площадь 333,1 километра квадратных.