Окупанти вбили червонокнижних тварин у "Асканії-Новій" та виклали це в мережу: ЗСУ відповіли

Російські загарбники черговий раз пробили дно. Цього разу вони вбили щонайменше двох червонокнижних тварин.

Відповідний скриншот з ворожих пабліків оприлюднив український телеграм-канал "Николаевский Ванёк". Його пов'язують зі Збройними Силами України та нашим генералом Дмитром Марченком.

Важливо Збереження заповідника під загрозою: окупанти встановили повний контроль над "Асканією Новою"

Що відомо про інцидент в "Асканії-Новій"

Вороги бездушно підписали допис: "Ням-ням". Згодом наші бійці відповіли на цинізм ворога.

Асканія Нова... Мр**і будуть дохлі…

– пообіцяли в телеграм-каналі.



Окупанти вбили тварин в "Асканії-Новій" та опублікували фото / Скриншот

Приліт у Чаплинському районі. Точковий,

– відповіли наші військові.

Окупанти встановили повний контроль над "Асканією-Новою"

У Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна розповіли 25 березня, що Росія встановила повний контроль над територією.

Вороги прийшли туди разом зі зрадником Сальдо та встановили так званого "директора" Дмітрія Мєщєрякова. Його призначили в окупаційному "Министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области".

Ще тоді українська адміністрація заповідника попередила, що вони не можуть забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення. Ба більше, заповідник перебуває під безпосередньою загрозою.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" – самостійна природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення. Він має сертифікат ЮНЕСКО про включення до Всесвітньої мережі біосферних резерватів.та найбільша європейська степова заповідна територія. Він займає площу 333,1 кілометра квадратних.