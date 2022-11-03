Со дна снова стучат: пьяные "мобики" на Запорожье зарезали коров и открыли огонь по своим

Российские захватчики продолжают совершать преступления на оккупированных территориях. В этот раз "отличилось" четверо мобилизованных в Запорожской области.

В Запорожской области четверо российских мобилизованных 30 октября устроили шабаш. Сначала они зарезали сразу 13 коров на ферме, где базируются оккупанты, пишут росСМИ.

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Приключения "фантастической четверки"

Затем они выгнали из дома владельца фермы. А уже дальше "мобики" полезли драться к своим коллегам, которые в то время несли службу поблизости.

На этом они не остановились. После драки они угнали автомобиль у местного рабочего. "Фантастическую четверку" остановили на одном из блокпостов. Однако их это возмутило, потому они открыли огонь по своим же землякам. Один из российских сержантов получил ранения.

Очевидцы сообщают, что четверо "мобиков" были пьяны почти до обморока. Их всех задержали, в ближайшее время им могут вынести обвинения.

Преступления оккупантов в Херсонской области

Оккупанты на весь мир продемонстрировали свое умение "воевать". Россияне пытают людей, издеваются над ними – есть случаи изнасилования и другие проявления преступных поступков.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пытаются снять психологический стресс именно мародерством. Мол, они получают кайф от грабежа и наполнения автомобилей чужим имуществом. Люди на временно оккупированных территориях рассказывают, что у россиян это едва ли не единственный источник "удовольствия".

Но похоже, что оккупанты все же бегут из Херсона. Из здания Херсонской ОГА 3 ноября таинственно исчез флаг оккупантов. Также захватчики покидают некоторые блокпосты в регионе.

Важно – комментарий Натальи Гуменюк об актуальных новостях с юга: смотрите видео