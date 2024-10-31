Помилованный Путиным российский военный устроил теракт и уничтожил десяток оккупантов

В оккупированной Запорожской области российский солдат устроил массовое убийство своих товарищей. Он убил 11 военных во время выполнения служебных обязанностей.

Российский военный Максим Федорченко, который ранее был помилован российским президентом Путиным, устроил бойню в оккупированной Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Денис Казанский.

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В нетрезвом состоянии он атаковал своих сослуживцев, в результате чего погибло 11 человек.

В сообщении говорится о том, что российские журналисты связались с женой Федорченко. Она признала, что ее муж постоянно употреблял алкоголь на фронте, что могло способствовать этому поступку.

Обратите внимание! Стоит отметить, что Федорченко попал за решетку за насилие по отношению к жене, когда облил ее кипятком и нанес ножевые ранения.

Россия из-за больших потерь личного состава в Украине начала использовать на фронте заключенных. В обмен на свободу они обязывались отправиться на войну против Украины. Несмотря на это, после возвращения в Россию, бывшие заключенные продолжают совершать преступления как против незнакомцев, так и против родных.