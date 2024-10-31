Помилуваний Путіним російський військовий влаштував теракт і знищив десяток окупантів

В окупованій Запорізькій області російський солдат влаштував масове вбивство своїх товаришів. Він вбив 11 військових під час виконання службових обов’язків.

Російський військовий Максим Федорченко, який раніше був помилуваний російським президентом Путіним, влаштував бійню в окупованій Запорізькій області. Про це у своєму телеграм-каналі розповів Денис Казанський.

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Напідпитку він атакував своїх товаришів по службі, внаслідок чого загинуло 11 осіб.

У повідомленні йдеться про те, що російські журналісти звʼязалися з дружиною Федорченка. Вона визнала, що її чоловік постійно вживав алкоголь на фронті, що могло сприяти цьому вчинку.

Зверніть увагу! Варто зазначити, що Федорченко потрапив за грати за насильство щодо дружини, коли облив її кипʼятком та наніс ножові поранення.

Росія через великі втрати особового складу в Україні почала використовувати на фронті в'язнів. В обмін на волю вони зобов'язувалися відправитися на війну проти України. Незважаючи на це, після повернення в Росію, колишні в'язні продовжують коїти злочини як проти незнайомців, так і проти рідних.