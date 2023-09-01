Опозиційне російське видання "Медуза" зібрало 11 історій за останні пів року, в яких розповідається про зеків, які повернулися з війни в Україні. У більшості випадків мовиться про зеків, які уклали контракти з ПВК "Вагнера", щоб вийти на волю. Російські зеки, як свідчать дані "Медузи", після повернення з війни жорстоко вбивали своїх родичів, сусідів, дітей. Також фіксується чимало зґвалтувань дітей.

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Артем Гречкін (22 роки, Бекешевська станиця Ставропольського краю)

Гречкін був заарештований за пограбування і вбивство пенсіонера. До відправки на війну Гречкін перебував під адміністративним наглядом у кримінальній справі про сексуалізоване насильство.

У жовтні 2022 року він записався добровольцем до батальйону "Терек" і поїхав в Україну. Повернувшись додому в березні 2023-го, Гречкін пограбував дачу і вбив 71-річного пенсіонера.

Колишнього військового засудили за вбивство і розбій. Поліцейським, які мали за ним стежити, тепер закидають статтю про недбалість.

Іван Россомахін (28 років, село Новий Бурець Кіровської області)

Россомахін заарештований за вбивство 85-річної пенсіонерки. У 2020 році Россомахін отримав 14 років колонії за вбивство односельчанки. У колонії підписав контракт із ПВК "Вагнера" і вирушив на фронт. Потім повернувся в Новий Бурець.

За словами місцевих жителів, Россомахін ходив вулицею з вилами, бив сокирою по автомобілях і погрожував, що "всіх уб'є". Поліція заарештувала його на п'ять діб за хуліганство і пообіцяла жителям Нового Бурця, що після виходу на волю 28 березня його посадять "з усіма манатками в поїзд, щоб він звідси звалив".

Однак той нікуди не поїхав і 29 березня в сусідньому місті Вятські Поляни зарізав 85-річну пенсіонерку Юлію Іванівну Буйських. Після чого з'явився в поліцію з повинною і був заарештований.

Олександр Мамаєв (44 роки, місто Заволжя Нижегородської області)

Мамаєв заарештований за вбивство дружини. На війну він вирушив добровольцем і служив заступником командира взводу.

Після закінчення контракту повернувся додому до дружини Катерини та двох синів семи і шести років. 17 квітня Мамаєв із дружиною і братом зібралися, щоб "обмити зустріч". Під час зустрічі вони сильно пили близько чотирьох днів.

Під час застілля Мамаєв заснув і прокинувся, за його словами, від того, що відчув, як Катерина "тягнеться до кишені", де лежали гроші.

Він узяв ніж і вдарив дружину в груди на очах у дітей. Вона зуміла викликати швидку допомогу, але померла до її приїзду.

Мамаєв зателефонував у поліцію і зізнався у вбивстві, на нього відкрили кримінальну справу й заарештували. Родичі відмовилися від дітей, їх відправили в інтернат.

Раміль Асанов (43 роки, місто Ульяновськ)

Асанов обвинувачується в пограбуванні продавчині. Він відбував 19-річний термін у ВК-10 в Ульяновській області за вбивство літніх батьків.

У 2010 році Асанов прийшов п'яним додому, і батько звинуватив його в тому, що він не платить аліменти на двох маленьких дітей. Асанов ударив його монтуванням, а пізніше задушив матір. Тіла батьків він закопав у лісосмузі.

Із серпня 2022 до березня 2023 року воював в Україні у складі ПВК "Вагнера", після чого приїхав до Липецька.

За версією слідства, 1 травня Асанов увірвався в магазин кріпильних виробів "Саморізик". Погрожуючи ножем 28-річній продавчині, забрав її телефон і втік.

Поліцейським вдалося швидко затримати Асанова, порушено кримінальну справу про розбій. Йому загрожує до десяти років колонії.

Сергій Ш. (42 роки, місто Бердськ Новосибірської області)

Обвинувачується у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. За зізнанням самого колишнього ув'язненого, який воював в Україні у складі ПВК "Вагнера", 20 травня біля однієї зі шкіл Бердська він зустрів двох школярок 10 і 12 років.

Він почав погрожувати дівчаткам гранатою і пістолетом і сказав, що, якщо вони будуть кричати, він їх "підірве".

Потім відвів школярок за гаражі та зґвалтував молодшу. Після затримання колишній найманець визнав провину.

Його участь у ПВК "Вагнера" підтвердив Євгеній Пригожин. Тепер Сергію загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі за насильницькі дії сексуального характеру.

Олексій Г. (39 років, місто Жигулівськ Самарської області)

Обвинувачується у побитті дев'ятирічної дівчинки. Він відбував термін за вбивство і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вирушив в Україну у складі ПВК "Вагнера".

Після закінчення контракту оселився на дачі у сестри в садовому товаристві "Комсомольськ-2" на північ від Тольятті. Поки сестра була поруч, поводився спокійно; намагався позбутися алкозалежності та влаштувався на роботу.

Потім сестра Олексія поїхала в анексований Росією Крим. За версією слідства, 22 липня на дільницю прийшла дев'ятирічна дівчинка, яка дружила з племінником колишнього контрактника.

Олексій запросив її до будинку, щоб пригостити морозивом, після чого кілька разів ударив головою об підлогу, затягнув у лазню, облив холодною водою і продовжив бити.

Дівчинка залишилася живою. Олексія затримали, тепер йому загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі за викрадення людини. Пояснити сенс свого вчинку він не зміг.

Ігор Софонов (37 років, село Дерев'яне, Карелія)

Заарештований за вбивство шести осіб. Відбував термін у колонії за замах на вбивство, розбій, грабежі та крадіжки. У 2022 році вирушив на фронт у складі ПВК "Вагнера". За словами місцевих жителів, після повернення з війни почав багато пити.

1 серпня у двох приватних будинках, розташованих неподалік один від одного в селі Дерев'яне, виявили тіла шести місцевих жителів.

У першому будинку, за версією слідства, Софонов і його 38-річний подільник Максим Бочкарьов убили двох чоловіків, батька і сина, у другому – жінку і трьох чоловіків. Усі вони померли від ножових поранень.

Щоб приховати злочини, Софонов і Бочкарьов підпалили будинки, а потім втекли. Через шість годин поліція затримала обох. Слідчий комітет Карелії порушив кримінальну справу про вбивство двох і більше осіб.

У суді Софонов постійно повторював, що воював в Україні і був поранений, Бочкарьов провину не визнав. Як і просив слідчий, 2 серпня суд заарештував кожного на два місяці.

Андрій К. і Федір П. (28 і 39 років, село Тюхтет Красноярського краю)

Обвинувачуються в побитті та пограбуванні сусіда. Після закінчення контрактів із ПВК "Вагнера" в травні 2023 року повернулися в село Тюхтет.

Місцева поліція одразу поставила їх на адміністративний контроль, оскільки обидва мають судимість: Андрій К. – за зберігання наркотиків, Федір П. – за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

За версією слідства, увечері 5 серпня вони разом із 32-річним Ратибором К. із Красноярська напали на свого 43-річного сусіда – побили його та вкрали близько 30 тисяч рублів, а також два комплекти камуфляжної форми і берци. Порушено кримінальну справу про грабіж, уже затримано двох підозрюваних.

Олексій Хлєбніков (35 років, хутір Рожновський Волгоградська область)

Обвинувачується у зґвалтуванні 13-річної племінниці. У 2008 році притягувався до відповідальності за крадіжку і розбій, у 2018-у засуджений до 11 років колонії суворого режиму за вбивство знайомого. У колонії підписав контракт із ПВК "Вагнера", влітку 2023 року повернувся в хутір Рожновський.

За версією слідства, у лісі неподалік від хутора Хлєбніков зґвалтував свою 13-річну племінницю, погрожуючи їй ножем.

15 серпня Хлєбнікова оголосили в розшук, а 29 серпня на сайті суду з'явилася інформація про його затримання до 28 жовтня. Свою провину Хлєбніков заперечує.

Олексій Костромін (24 роки, селище Созимське Кіровської області)

Підозрюється у зґвалтуванні дівчини. Костромін – колишній співробітник управління Федеральна служба виконання покарань Росії, який відбував строк за вбивство 20-річної знайомої, яку він до смерті забив молотком у грудні 2020 року.

Після початку повномасштабної війни записався у ПВК "Вагнера" і вирушив на фронт. За версією слідства, після повернення в рідне селище, 18 серпня, Костромін жорстоко побив і зґвалтував 26-річну дівчину.

Її доправили до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, колотими ранами шиї та переломами. Зараз Костроміна розшукує поліція, дівчина – у реанімації.

Сергій У. (28 років, місто Березовський Кемеровської області)

Обвинувачується у вбивстві знайомого. За версією слідства, 29 серпня колишній найманець ПВК "Вагнера" Сергій, який до відправки в Україну відбував термін за вбивство і грабіж, зарізав свого "товариша по чарці", 37-річного Романа М.

Поліцейські виявили тіло з численними ножовими пораненнями, поруч із ним лежали два ножі та пляшка горілки – де саме знайшли вбитого й ці предмети, не уточнюється.

Порушено кримінальну справу, затримано його чи ні – невідомо.