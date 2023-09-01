Оппозиционное российское издание "Медуза" собрало 11 историй за последние полгода, в которых рассказывается о вернувшихся с войны в Украине зеках. В большинстве случаев говорится о зеках, которые заключили контракты с ЧВК "Вагнера", чтобы выйти на свободу. Российские зеки, как свидетельствуют данные "Медузы", по возвращении с войны жестоко убивали своих родственников, соседей, детей. Также фиксируется немало изнасилований детей.

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Артем Гречкин (22 года, Бекешевская станица Ставропольского края)

Гречкин был арестован за ограбление и убийство пенсионера. До отправки на войну Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии.

В октябре 2022 года он записался добровольцем в батальон "Терек" и поехал в Украину. Вернувшись домой в марте 2023-го, Гречкин ограбил дачу и убил 71-летнего пенсионера.

Бывший военный осужден за убийство и разбой. Полицейских, которые должны были за ним следить, теперь обвиняют в халатности.

Иван Россомахин (28 лет, село Новый Бурец Кировской области)

Россомахин арестован за убийство 85-летней пенсионерки. В 2020 году Россомахин получил 14 лет колонии за убийство односельчанки. В колонии подписал контракт с ЧВК "Вагнера" и отправился на фронт. Затем вернулся в Новый Бурец.

По словам местных жителей, Россомахин ходил по улице с вилами, бил топором по автомобилям и угрожал, что "всех убьет". Полиция арестовала его на пять суток за хулиганство и пообещала жителям Нового Бурца, что после выхода на свободу 28 марта его посадят "со всеми манатками в поезд, чтобы он отсюда свалил".

Однако тот никуда не уехал и 29 марта в соседнем городе Вятские Поляны зарезал 85-летнюю пенсионерку Юлию Ивановну Буйскую. После чего явился в полицию с повинной и был арестован.

Александр Мамаев (44 года, город Заволжье Нижегородской области)

Мамаев арестован за убийство супруги. На войну он отправился добровольцем и служил заместителем командира взвода.

После окончания контракта вернулся домой к жене Екатерине и двум сыновьям семи и шести лет. 17 апреля Мамаев с женой и братом собрались, чтобы "обмыть встречу". В ходе встречи они сильно пили около четырех дней.

Во время застолья Мамаев уснул и проснулся, по его словам, от того, что почувствовал, как Екатерина "тянется в карман", где лежали деньги.

Он взял нож и ударил жену в грудь на глазах у детей. Она сумела вызвать скорую помощь, но умерла до ее приезда.

Мамаев позвонил по телефону в полицию и признался в убийстве, на него открыли уголовное дело и арестовали. Родственники отказались от детей, их отправили в интернат.

Рамиль Асанов (43 года, город Ульяновск)

Асанов обвиняется в ограблении продавщицы. Он отбывал 19-летний срок в ИК-10 в Ульяновской области за убийство пожилых родителей.

В 2010 году Асанов пришел пьяным домой, и отец обвинил его в том, что он не платит алименты на двоих маленьких детей. Асанов ударил его монтировкой, а позже задушил мать. Тела родителей он зарыл в лесополосе.

С августа 2022 по март 2023 года воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнера", после чего приехал в Липецк.

По версии следствия, 1 мая Асанов ворвался в магазин крепежных изделий "Саморезик". Угрожая ножом 28-летней продавщице, забрал ее телефон и скрылся.

Полицейским удалось быстро задержать Асанова, возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит до десяти лет колонии.

Сергей Ш. (42 года, город Бердск Новосибирской области)

Обвиняется в изнасиловании 10-летней девочки. По признанию самого бывшего заключенного, воевавшего в Украине в составе ЧВК "Вагнера", 20 мая возле одной из школ Бердска он встретил двух школьниц 10 и 12 лет.

Он начал угрожать девочкам гранатой и пистолетом и сказал, что, если они будут кричать, он их "взорвет".

Затем отвел школьниц за гаражи и изнасиловал младшую. После задержания бывший наемник признал вину.

Его участие в ЧВК "Вагнера" подтвердил Евгений Пригожин. Теперь Сергею грозит от пяти до 12 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера.

Алексей Г. (39 лет, город Жигулевск Самарской области)

Обвиняется в избиении девятилетней девочки. Он отбывал срок за убийство и причинение тяжких телесных повреждений, отправился в Украину в составе ЧВК "Вагнер".

После окончания контракта поселился на даче у сестры в садовом обществе "Комсомольск-2" к северу от Тольятти. Пока сестра была рядом, вел себя спокойно; пытался избавиться от алкозависимости и устроился на работу.

Затем сестра Алексея уехала в аннексированный Россией Крым. По версии следствия, 22 июля на участок пришла девятилетняя девочка, которая дружила с племянником бывшего контрактника.

Алексей пригласил ее в дом, чтобы угостить мороженым, после чего несколько раз ударил головой об пол, затащил в баню, облил холодной водой и продолжил избивать.

Девочка осталась жива. Алексея задержали, теперь ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы за похищение человека. Объяснить смысл своего поступка он не смог.

Игорь Софонов (37 лет, село Деревянное, Карелия)

Арестован за убийство шести человек. Отбывал срок в колонии за покушение на убийство, разбой, грабежи и кражи. В 2022 году отправился на фронт в составе ЧВК "Вагнера". По словам местных жителей, по возвращении с войны начал много пить.

1 августа в двух частных домах, расположенных неподалеку друг от друга в деревне Деревянное, обнаружили тела шести местных жителей.

В первом доме, по версии следствия, Софонов и его 38-летний подельник Максим Бочкарев убили двух мужчин, отца и сына, во втором – женщину и троих мужчин. Все они скончались от ножевых ранений.

Чтобы скрыть преступления, Софонов и Бочкарев подожгли дома, а затем скрылись. Через шесть часов полиция задержала обоих. Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

В суде Софонов постоянно повторял, что воевал в Украине и был ранен, Бочкарев вину не признал. Как и просил следователь, 2 августа суд арестовал каждого на два месяца.

Андрей К. и Федор П. (28 и 39 лет, деревня Тюхтет Красноярского края)

Обвиняются в избиении и ограблении соседа. После окончания контрактов с ЧВК "Вагнера" в мае 2023 года вернулись в деревню Тюхтет.

Местная полиция сразу поставила их на административный контроль, поскольку оба имеют судимость: Андрей К. – за хранение наркотиков, Федор П. – за причинение тяжких телесных повреждений.

По версии следствия, вечером 5 августа они вместе с 32-летним Ратибором К. из Красноярска напали на своего 43-летнего соседа – избили его и украли около 30 тысяч рублей, а также два комплекта камуфляжной формы и берцы. Возбуждено уголовное дело о грабеже, уже задержаны двое подозреваемых.

Алексей Хлебников (35 лет, хутор Рожновский Волгоградская область)

Обвиняется в изнасиловании 13-летней племянницы. В 2008 году привлекался к ответственности за кражу и разбой, в 2018-м приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство знакомого. В колонии подписал контракт с ЧВК "Вагнера", летом 2023 года вернулся в хутор Рожновский.

По версии следствия, в лесу неподалеку от хутора Хлебников изнасиловал свою 13-летнюю племянницу, угрожая ей ножом.

15 августа Хлебников был объявлен в розыск, а 29 августа на сайте суда появилась информация о его задержании до 28 октября. Свою вину Хлебников отрицает.

Алексей Костромин (24 года, поселок Созимское Кировской области)

Подозревается в изнасиловании девушки. Костромин – бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний России, отбывавший срок за убийство 20-летней знакомой, которую он до смерти забил молотком в декабре 2020 года.

После начала полномасштабной войны записался в ЧВК "Вагнера" и отправился на фронт. По версии следствия, по возвращении в родной поселок, 18 августа, Костромин жестоко избил и изнасиловал 26-летнюю девушку.

Ее доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, колотыми ранами шеи и переломами. Сейчас Костромина разыскивает полиция, девушка – в реанимации.

Сергей У. (28 лет, город Березовский Кемеровской области)

Обвиняется в убийстве знакомого. По версии следствия, 29 августа бывший наемник ЧВК "Вагнера" Сергей, до отправки в Украину отбывавший срок за убийство и грабеж, зарезал своего "собутыльника", 37-летнего Романа М.

Полицейские обнаружили тело с многочисленными ножевыми ранениями, рядом с ним лежали два ножа и бутылка водки – где именно нашли убитого и эти предметы не уточняется.

Возбуждено уголовное дело, задержан он или нет – неизвестно.