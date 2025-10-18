Дональд Трамп призвал Украину и Россию к немедленному прекращению войны. По словам американского президента, мир должен наступить как можно быстрее, а убийства надо прекратить.

Перед Украиной открылось очередное окно возможностей. Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что мир все равно не будет быстрым.

К теме Вопрос территорий – самый сложный, и главной задачей сейчас является прекращение огня, – Зеленский

Может ли наступить мир до Нового года?

"Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным в ближайшие две недели. От того как пройдет это время и будут ли удары со стороны России – будет зависеть реальный ответ Путина", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Очевидно, если Кремль планирует о чем-то договариваться и готов следовать предложению Трампа, то от террора нужно отходить. Когда мы это увидим – сможем сделать определенные выводы.

Мне кажется, что окно возможностей есть. Если его удастся реализовать, то прекратить огонь, устроить условное перемирие – можно даже до Рождества. Насколько мне известно, американцы активно продвигают эту тему,

– добавил политолог.

Согласно их планам, до конца ноября – начала декабря 2025 года должны были продолжаться переговоры, а до конца года все должно стабилизироваться. Тогда можно говорить о настоящем режиме прекращения огня.

