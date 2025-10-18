Следующие 2 недели будут решающими: возможно ли завершение войны до конца года
- Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению войны между Украиной и Россией и планирует встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели.
- Политолог Игорь Рейтерович отметил, что США активно продвигают идею условного перемирия, которого можно достичь даже до Рождества.
Дональд Трамп призвал Украину и Россию к немедленному прекращению войны. По словам американского президента, мир должен наступить как можно быстрее, а убийства надо прекратить.
Перед Украиной открылось очередное окно возможностей. Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что мир все равно не будет быстрым.
К теме Вопрос территорий – самый сложный, и главной задачей сейчас является прекращение огня, – Зеленский
Может ли наступить мир до Нового года?
"Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным в ближайшие две недели. От того как пройдет это время и будут ли удары со стороны России – будет зависеть реальный ответ Путина", – подчеркнул Игорь Рейтерович.
Очевидно, если Кремль планирует о чем-то договариваться и готов следовать предложению Трампа, то от террора нужно отходить. Когда мы это увидим – сможем сделать определенные выводы.
Мне кажется, что окно возможностей есть. Если его удастся реализовать, то прекратить огонь, устроить условное перемирие – можно даже до Рождества. Насколько мне известно, американцы активно продвигают эту тему,
– добавил политолог.
Согласно их планам, до конца ноября – начала декабря 2025 года должны были продолжаться переговоры, а до конца года все должно стабилизироваться. Тогда можно говорить о настоящем режиме прекращения огня.
Что заявил Трамп после встречи с Зеленским?
- В Белом доме выложили фото встречи двух лидеров. Там отметили, что США стремятся к завершению войны, чтобы спастись тысячи жизней. На этом настаивал Дональд Трамп во время переговоров.
- Американский президент заявил, что между Путиным и Зеленским есть огромная вражда и "они ненавидят друг друга". По мнению Трампа, именно это мешает урегулированию ситуации. Впрочем добавил, что "мы все-таки это сделаем".
- После встречи лидер США написал, что Украина и Россия должны объявить о своей победе, а "история рассудит, как было на самом деле". Он подчеркнул, что стороны должны остановиться на той линии, где сейчас находятся и заморозить конфликт.