Дональд Трамп закликав Україну та Росію до негайного припинення війни. За словами американського президента, мир має настати якнайшвидше, а вбивства треба припинити.

Перед Україною відкрилося чергове вікно можливостей. Про це в ефірі 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що мир все одно не буде швидким.

До теми Питання територій – найскладніше, та головним завданням зараз є припинення вогню, – Зеленський

Чи може настати мир до Нового року?

"Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним у найближчі два тижні. Від того як пройде цей час і чи будуть удари з боку Росії – залежатиме реальна відповідь Путіна", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Очевидно, якщо Кремль планує про щось домовлятися і готовий дотримуватися пропозиції Трампа, то від терору потрібно відходити. Коли ми це побачимо – зможемо зробити певні висновки.

Мені здається, що вікно можливостей є. Якщо його вдасться реалізувати, то припинити вогонь, влаштувати умовне перемир'я – можна навіть до Різдва. Наскільки мені відомо, американці активно просувають цю тему,

– додав політолог.

Згідно з їхніми планами, до кінця листопада – початку грудня 2025 року мали тривати переговори, а до кінця року все повинно стабілізуватися. Тоді можна говорити про справжній режим припинення вогню.

Що заявив Трамп після зустрічі з Зеленським?