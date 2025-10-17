Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Х президентской резиденции. В заметке указали, ради чего политики встретились.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

Сначала по прибытии Зеленского в Вашингтон президенты пообщались с журналистами, после чего перешли к закрытой встрече с другими должностными лицами.

Интересно, что по данным источников СМИ, переговоры после ланча несколько затянулись и продолжались более двух часов.

Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... Мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО... Это не то, ради чего мы здесь. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней..

– подписал первое официальное фото Белый дом.



Первое официальное фото встречи Зеленского и Трампа 17 октября 2025 года / Фото Белого дома

К слову, американский президент во второй раз похвалил внешний вид украинского коллеги после спора в феврале, когда Зеленского раскритиковали из-за отсутствия костюма.