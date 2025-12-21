"Писал, что не знает, доживет ли до утра": воспоминания сестры о погибшем брате-двойняшке – офицере 24 бригады

-

Они родились в один день и своим появлением осчастливили всю семью, которая так ждала детей. Олег и Олеся Максимкивы, кроме совместного дня рождения, всю жизнь делили любые трудности, переживания, успехи и мечты. Брат и сестра действительно были неразлучны, и только кровавая война решилась это изменить.

Творческий, целеустремленный и очень миролюбивый Олег Максимкив взял в руки оружие еще в феврале 2022 года. Несмотря на то, что был непригодным к службе и никогда не хотел воевать – он стал на этот путь и прошел его достойно, уверенно и до конца.

11 ноября 2024 года в Донецкой области его сердце остановилось. И хотя России удалось забрать его земную жизнь, но родные Героя берегут в сердцах воспоминания о каждом дне вместе. В рамках проекта "Жизнь после потери" сестра Олега рассказала 24 Каналу о мечтах брата, его службе на фронте, сложных операциях, в которых он участвовал, и о том, как семья переживает потерю родного человека.

Читайте также Искала 11 месяцев среди живых и мертвых: разговор с женой воина, которого безжалостно убили россияне под Бахмутом

Талантливый парень, которому всегда все удавалось: каким был Олег?

Олег и Олеся двойняшки, но внешне они очень разные. В детстве даже не все верили, что видят перед собой брата и сестру. То же можно сказать и об их характерах. Олег рос очень творческим, с 4 лет занимался вокалом, имел особый тембр голоса, хорошую память. Он постоянно выступал, декламировал стихи, пел, играл на гитаре – был очень творческим и талантливым человеком.

Казалось, все за что он берется – обречено на успех. Олега всегда называли душой компании, авторитетом и лидером в любом коллективе. Прекрасные знания и любовь к украинскому языку и литературе позволили ему поступить на бюджет факультета филологии Львовского национального университета. Там он проучился всего год и по личным причинам отчислился.



Олег и Олеся росли разными, но очень близкими людьми / Фото предоставлены 24 Каналу

Впрочем, любовь к письму и увлечение украинскими авторами у него не исчезли. Через несколько лет он даже возьмет с собой на войну книгу любимого автора Михаила Семенко.

В итоге Олег получил высшее образование, стал геодезистом и начал работать по специальности. Он решил остаться в родном городе Жидачов. Работал, развивался, а семья радовалась, что их дети "встали на ноги".

"В январе 2022 года мы праздновали свое 26-летие. Помню, тогда мы чувствовали себя максимально счастливыми. У нас было все, чего мы хотели, а о большой войне никто не думал. Я знала, что брат непригоден, что его не могут мобилизовать", – рассказала Олеся Максимкив.



Семья Максимкив воспитывала детей в любви и дружбе / Фото предоставлено 24 Каналу

Родители забрали его паспорт: как Олег попал на фронт?

С началом полномасштабного вторжения родители убеждали Олесю и Олега выезжать за границу, очень волновались и паниковали. Они понимали, что их дочь врач, поэтому ее потенциально могли мобилизовать. Страх за Олега также брал верх, поэтому единственным решение для родителей было забрать у сына паспорт.

24 февраля Олег отдал маме документы с фразой: "Держите, чтобы вы не переживали". А через несколько дней родителям позвонили знакомые из военкомата и рассказали, что Олег еще 24 февраля написал заявление на вступление в ряды Вооруженных Сил,

– вспомнила его сестра.

Семья тяжело восприняла такое решение. Сын был непризывного возраста, еще учился в магистратуре на дневной форме и имел проблемы со здоровьем, из-за которых его еще раньше признали непригодным для службы. Несмотря на это, желание Олега воевать было непоколебимым и ни на какие аргументы он не обращал внимания.



Парень добровольно ушел на фронт в 2022-м / Фото предоставлено 24 Каналу

В течение года Олег служил в роте охраны, а когда выпадала возможность – приезжал домой. Родители постоянно уговаривали его закрепиться в тыловой части, перевестись в другое место, демобилизоваться по состоянию здоровья, ведь понимали, что рано или поздно сына отправят на горячие направления фронта.

Такие разговоры велись постоянно, но брат всегда их останавливал. Даже был момент, когда во время одного разговора он сказал родителям, что они больше его не увидят, если будут продолжать уговаривать оставить армию,

– добавила Олеся.

Со своей стороны она никогда не начинала подобных разговоров. Девушка невероятно гордилась братом и поддерживала его во всем. Она признается, что до 2022 года Олег никогда не хотел служить. Родители воспитывали их в большой любви, очень патриотично, но война была чем-то далеким и совсем не присущим ее брату.

"Он вырос очень миролюбивым, верил, что любой конфликт надо решать не силой, а с умом, спокойствием, дипломатично. Олег никогда ни с кем не дрался, не конфликтовал и не воспринимал такого поведения от других", – подчеркнула Олеся.

Тогда погибли почти все бойцы: об операции под Горловкой

Олег понимал, что из роты охраны вскоре попадет в боевую бригаду. Морально был к этому готов. Более того, выбирал для себя между тремя подразделениями, и когда пришло время – начал служить в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Сначала он даже не говорил родным, что отправляется в Донецкую область. Убеждал всех, что якобы едет в Харьков. Затем на несколько дней исчез из сети и только через неделю рассказал, что уже на Донбассе, и даже выходил на свои первые задачи.

Олег служил в пехотном батальоне обычным солдатом. Но во время первых штурмов очень хорошо себя проявил, поэтому вскоре стал командиром группы, а через несколько месяцев его отправили на офицерские курсы,

– отметила Олеся Максимкив.



Олег из солдата стал офицером / Фото предоставлено 24 Каналу

Меньше чем за год он дослужился до лейтенанта, стал командиром роты. Все то время вместе с подразделением воевал в Донецкой области. Прошел бои в Часовом Яру, Бахмуте, Торецке, Нью-Йорке, участвовал в спецзаданиях, куда его отправили личным приказом сегодняшнего Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Олега назначили руководителем группы, которую собрали из лучших бойцов. Тогда были самые тяжелые бои за весь период его службы. Он даже говорил, что сам несколько раз думал о смерти, потому что потери были чрезвычайно велики. За 15 минут могло быть 10 убитых...", – поделилась Олеся Максимкив.

Важно! Речь идет об операции "Терриконы", которая состоялась в декабре 2023 года. Тогда украинские бойцы взяли под контроль один из терриконов в Горловке – городе, оккупированном еще с 2014 года. Это позволило Украине получить стратегическое преимущество и с высоты контролировать подъездные пути. Владимир Зеленский назвал героями каждого, кто участвовал в тех сложных боях.

По словам Олеси, это были самые тяжелые моменты службы для ее брата. Ситуацию осложняли не только постоянные штурмы, но и ежедневные потери. Очень много бойцов, которые были в группе Олега, погибли.

"Когда начались первые раненые, а затем и погибшие – Олег не находил себе места. Хотя командование очень его ценило, он по специальности – геодезист, хорошо ориентировался в местности, разбирался в картах. Штурмы, которые он возглавлял, всегда заканчивались успешно, но эта операция была чрезвычайно сложной", – добавила Олеся.



Воин прошел самые тяжелые направления фронта / Фото предоставлены 24 Каналу

Словно постарел на 10 лет: как изменился военный за время службы?

Обо всем пережитом на фронте Олег почти ничего не рассказывал. Семья понимала, что он был командиром, о многом был вынужден молчать. Несмотря на это, всегда находил время ответить на сообщения. Ежедневно писал родителям, что с ним все хорошо.

Больше родные смогли узнать только тогда, когда Олега ранили. Он был на лечении и поделился с родителями и сестрой тем, что пережил.

Когда дрон попал в их машину, он получил осколочные ранения, повреждения нервов. Хотя в тот день даже не должен был ехать на позицию, командование запретило это делать офицерам, но он все равно хотел видеть солдат, знать реальную ситуацию, часто сам доставлял им провизию,

– вспомнила Олеся.

После ранения Олег не мог хорошо ходить, его признали ограниченно пригодным. Но переводиться в тыловую часть он не захотел. Главной причиной были ребята, которых он оставил на Востоке.

Его сестра признается, что сперва Олег ушел на фронт, чтобы защитить свой дом и своих близких, а уже после лечения вернулся снова, чтобы быть рядом с побратимами.

"Он очень сильно за них переживал. Дома постоянно был на телефоне, командовал отсюда. Каждую потерю или ранение воспринимал очень тяжело", – сказала Олеся.



Даже на фронте воин продолжал читать книги / Фото предоставлены 24 Каналу

К сожалению, в тех страшных боях погибали люди, которых Олег хорошо знал. Когда в его роту попал муж учительницы из родной школы – офицер понимал, что не может не отправлять его на задание. Людей катастрофически не хватало. Вскоре во время боестолкновения этот человек пропал без вести.

Помню, мы тогда переписывались всю ночь. Олег говорил, что не знает, как вернется домой и будет смотреть людям в глаза. Он не мог простить себе, что в его роте погиб солдат,

– добавила сестра военного.

Рота была для него второй семьей. Он заботился о своих бойцах, пытался обеспечить их всем, чем мог. Множество вопросов закрывал сам, а какие не мог – находил волонтеров, фонды. До гибели Олега солдаты даже не знали, откуда у них появлялись турникеты, генераторы и множество других вещей.

Его сестра признается, что война наложила большой отпечаток на характере брата. Он стал более суровым, молчаливым и очень уставшим. Сегодня она хранит три фото Олега, сделанные в разный период службы. Между первым и последним разница в более чем год, но кажется, будто прошло уже 10.

"Олег страдал от бессонницы, первые месяцы после ранения вообще не мог спать. А еще совершенно не воспринимал резких звуков, когда слышал у кого-то будильник, мог просто сорваться с кровати", – заметила Олеся.

Знал, что может не вернуться: о предчувствии перед гибелью

На протяжении всей службы военный понимал, что его постоянно подстерегает опасность. Еще после первого штурма он передал сестре пароли от своих аккаунтов, номера банковских счетов, сделал цифровым наследником телефона.

Когда приехал в первый отпуск – оставил подписанные открытки для самых близких людей. Хорошо понимал, что едет туда, откуда может не вернуться.

Он начал очень акцентировать внимание на родных и близких. В последние полгода постоянно всех фотографировал, мог сидеть рядом с родителями и просто на них смотреть. Он будто хотел навсегда запомнить все, что видит,

– добавила Олеся.

Тревожные предчувствия не покидали его сестру. Она призналась, что когда брат летом 2024 года ночевал у нее дома, она стояла над ним и плакала, понимала, что вряд ли снова его увидит.

"Мы должны были готовить завтрак, но Олег увидел, что закончился перец. Тогда поехал в магазин и купил очень большую банку, сказал, что хочет, чтобы у меня все было. Тогда у меня в голове промелькнула мысль – этот перец у меня останется, а тебя уже не будет", – вспомнила Олеся.

Примерно за 2 недели до гибели в переписках с друзьями Олег откровенно говорил, что ответит им, если выживет, писал, что не знает, доживет ли до утра, что все вокруг заминировано, и он сомневается, сможет ли оттуда выйти. Такими фразами заканчивал все переписки, и только родных людей пытался уберечь от этих страшных деталей.



Олег Максимкив за день до гибели / Фото предоставлено 24 Каналу

Пропустил перед собой другого офицера: обстоятельства смертельного ранения

Из-за подорванного здоровья и морального истощения Олег все-таки принял решение о переводе. В ноябре 2024 года все документы уже были готовы, оставалось дождаться только приказа на перемещение. Родные уговаривали Олега больше не заступать на КНП, ведь его перевод уже согласовали. Впрочем, он отказался оставить ребят и снова поехал на позицию.

В это время родители готовились к приезду сына. Они знали, что он вскоре будет дома, поэтому убирали в его комнате, готовили еду, гладили постель и с нетерпением его ждали. Семья верила, что вскоре весь этот ужас закончится и сын наконец будет рядом.

Позиция Олега была на переднем краю, последние 2 недели туда прицельно били дроны. Домов уже не осталось, а КНП, откуда руководили штурмами, располагали в уцелевших подвалах. Ситуация была настолько сложная, что даже воду им доставляли дронами, впоследствии выйти за провизией вообще стало невозможно.

В те дни Олеся и Олег переписывались на обычные, будничные темы. Обсуждали своих домашних любимцев, брат часто спрашивал, как собака, которую когда-то подарили ему бойцы.



Воин любил животных и ежемесячно посылал средства на их приюты / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я каждый день присылала фото собачек, показывала, какую одежду купила им на зиму. Плохого у него хватало, поэтому я хотела рассказывать только о хорошем. Он время от времени говорил, что идут непрерывные штурмы...", – вспомнила Олеся.

Мама постоянно писала Олегу, что все его любят, ждут, просила беречь себя. Он отвечал, что уже очень хочет домой... Еще утром родители традиционно написали сыну, он успел ответить, что у него все хорошо, а через несколько часов исчез из сети…

Родные отбрасывали любые плохие мысли, убеждали себя, что у него сломался Starlink и он скоро выйдет на связь. Но Олеся чувствовала, что на этот раз все иначе.



Офицер на позициях / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я знала, что он командир, поэтому постоянно имеет доступ к интернету, но никогда ему не надоедала, только постоянно смотрела, когда он был онлайн. Если тревога брала верх, я писала, и тогда он всегда отвечал через несколько минут. В этот раз Олег молчал уже не один час", – добавила она.

Было очень страшно, но Олеся вспомнила слова брата, который просил ее не паниковать. Он советовал подождать 24 часа, прежде чем писать кому-то из побратимов. Когда это время прошло, сестра связалась с его бойцами.

Когда я спросила ребят, что с Олегом – они только сказали, что сейчас приедут... Больше и не надо было ничего говорить,

– вспомнила Олеся.

В те дни семья ждала сообщения от Олега о том, что он уже едет домой. К сожалению, в выходные, когда это наконец должно было произойти, тело воина привезли для захоронения.

Впоследствии родные узнали, что 11 ноября его позицию постоянно обстреливали. Оставаться в ней уже было невозможно, поэтому Олег вместе с еще одним бойцом были вынуждены изменить расположение КНП. Прицельно за ним полетели дроны.

Затем нам официально сообщили, что когда летел беспилотник, Олег дал возможность спрятаться другому офицеру, пропустил его вперед. Личный состав всегда был для брата на первом месте. В этот момент дрон попал прямо ему в спину,

– рассказала Олеся Максимкив.

За свою жизнь Олег заработал такой авторитет в бригаде, что эвакуировать его тело пошли побратмы. Они не ждали медицинскую эвакуацию, которая была очень затруднена, а рискуя своей жизнью, под постоянными обстрелами – решили забрать тело героя, пока до него не добрался враг.

Это было трудно назвать жизнью: о времени после трагедии

Со дня гибели Олега прошел уже год, но родители до сих пор очень остро переживают потерю. Они с самого начала отговаривали сына от службы, сильно за него волновались, а теперь их самый страшный сон стал реальностью.

Олеся отмечает, что для семьи военных период потери начинается уже тогда, когда близкий человек уходит на фронт. В этот момент жизнь всех членов семьи меняется навсегда.

Каждая секунда этих почти двух лет службы была для нас ужасной. Мы постоянно жили в ожидании. Это даже трудно назвать жизнью. Прошел уже год, а я до сих пор просыпаюсь посреди ночи и проверяю, был ли он в сети,

– добавила сестра военного.

Только сейчас Олесе постепенно удалось принять факт, что брат погиб. Родители чуть раньше смирились с этой мыслью, но процесс их переживания другой, тяжелее. Сейчас их ранит очень много вещей: поведение людей вокруг, высказывания в соцсетях, недостойное почтение памяти военных.



Родные Олега очень ждали его возвращения с фронта / Фото предоставлено 24 Каналу

"Мы переживаем это совершенно по-разному, но здесь играет роль возраст, понимание того, кого мы потеряли, отношение к службе Олега. Я с самого начала невероятно гордилась его решением, а родители, наоборот, очень волновались, не воспринимали. Поэтому и сегодня эмоции у каждого из нас разные", – подчеркнула Олеся Максимкив.

Она отмечает, что настоящая боль и осознание часто приходят уже потом, поэтому важно быть рядом с семьями погибших не только в первые дни, но и после этого. Если Олеся еще может отвлечься на работе, куда-то пойти, то родители преимущественно сидят дома и грустят. Поэтому чье-то присутствие является для них очень важным.

"Худшая фраза, которую можно сказать": что не стоит говорить человеку, переживающему потерю?

Девушка отмечает, что самое важное – это просто быть рядом. В первые месяцы к ним постоянно кто-то звонил, на выходных приходил в гости, но потом все это исчезло. Также она советует не спрашивать "как ты?", ведь большинство семей скажут, что у них якобы все нормально.

Не стоит бояться заговорить или подойти к людям, которые переживают потерю. Родителей Олеси очень ранит, когда они замечают, что их избегают, обходят стороной, не здороваются, потому что не знают, о чем с ними говорить. На самом деле они больше всего нуждаются в обычных будничных разговорах, а не в слезах, жалости или сочувствии.

Худшая фраза, которую можно сказать – "Герои не умирают". Потому что кто как не мы знаем, что они умирают,

– отметила сестра погибшего военного.

Родным очень важны памятные мероприятия на уровне города, общины, достойное почтение памяти наших героев. Например, родителей Олега ранит, когда его не вспоминают во время таких событий. Также им больно, если кто-то не останавливается во время минуты молчания, устраивает пышные празднования, отпуска.

У Олеси несколько иное мнение по этому поводу. Она вспоминает, что Олег никогда не осуждал людей за радость во время войны. Он всегда говорил, что если у кого-то есть возможность праздновать, иметь положительные эмоции, то пусть они это делают.

Впрочем, себе офицер не позволял мечтать, говорил, что во время войны не имеет на это права. Уже незадолго до гибели, когда были готовы документы на перевод, он признался, что очень хочет семью, мечтает воспитать сына и построить дом.



На время войны воин забыл обо всех своих мечтах / Фото предоставлены 24 Каналу

Свою дальнейшую жизнь Олег Максимкив видел в родном Жидачове, даже выбирал земельный участок, на котором хотел построить семейный дом. Очень любил свой город, называл его лучшим в мире.

К сожалению, жизнь отважного воина остановилась за тысячу километров от родного дома. В месте, где он мог никогда не быть. На войне, которую он точно не хотел начинать. Но своими ежедневными поступками, мужеством, отвагой и невероятно большой жертвой – Олег Максимкив сделал все, чтобы ее, наконец, закончить.