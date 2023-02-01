Виноваты обидчики, – омбудсмен отреагировал на резонансное дело относительно издевательств над девушками

Общество всколыхнула новость о том, что молодые люди в Киеве приглашали девушек на вечеринки. Там их склоняли к употреблению алкоголя и, вероятно, психотропных веществ.

После этого над девушками совершали "акты сексуального характера" и выкладывали

это в инстаграме. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что возмущен шокирующим контентом в социальных сетях.

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Как омбудсмен отреагировал на ситуацию

Дмитрий Лубинец заявил, что он уже обратился в Нацполицию и Офис Генпрокурора, чтобы:

провели безотлагательное и беспристрастное эффективное расследование совершенных нарушений;

привлекли виновных к уголовной ответственности.

Чиновник объяснил, что полиция уже провела обыски у фигурантов и возбудила уголовное дело.

Лубинец сказал, кто виноват в содеянном

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, что его беспокоит то, что распространенный фигурантами уголовного дела контент пользуется спросом, а кое-кто и вовсе говорит, что в этой ситуации якобы виноваты сами пострадавшие.

Обращаю внимание! Виновником такого преступления является исключительно обидчик. Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таким,

– заявил Дмитрий Лубинец.

Он объяснил, что любое насилие сексуального характера запрещено национальным и международным законом. В частности, Стамбульской конвенцией, которая в Украине вступила в силу 1 ноября 2022 года.

Более того, за насилие сексуального характера без согласия потерпевших предусмотрена уголовная ответственность.

Что известно о резонансной истории

1 февраля Нацполиция заявила, что провела обыски у организаторов "пьяных вечеринок". В частности, необходимые следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в одном регионе государства.

Правоохранители заявили, что начали отработку, как только в сети появились фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек.

Известно, что группа ребят приехала из Ивано-Франковска. Им ориентировочно по 20 лет. Они накачивали девушек алкоголем и, вероятно, снотворным. После этого показывали их обнаженных на камеру и рассказывали, что якобы именно девушки легкомысленны и неприличны. Подробнее об этой жуткой истории читайте за ссылкой.

В случае ненадлежащего реагирования или отказа в помощи пострадавшие могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по адресу улица Институтская, 21/8 в Киеве, по электронной почте – hotline@ombudsman.gov.ua или по телефону горячей линии – 0800501720.