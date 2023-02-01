Теперь воспитательнице грозит лишение свободы на несколько лет. Кстати, такое "воспитание" в детском доме было не в первый раз.
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В Киевской области воспитательница пытала ребенка
Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, в Фастовском районе воспитательница детского дома откровенно пытала 9-летнюю девочку. На теле ребенка обнаружили сеченные раны.
Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом учреждении по предварительным данным применялись уже не впервые. Все 19 детей этого детского дома изъяты и находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснение всех обстоятельств происшествия,
– отметил Небитов.
Воспитательница детского дома пытала девочку / фото Андрей Небитов
Что грозит злоумышленнице
51-летняя воспитательница оказалась уроженкой Киева. Ее уже задержали и поместили в изолятор временного содержания.
За побои и издевательства над ребенком женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
"Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте социальные службы или органы Национальной полиции", – подчеркнул Небитов.
Другие подобные случаи
- В селе Великая Бузова в Полтавской области воспитательница детского сада накричала на трехлетнего мальчика. А все потому, что ребенок не мог самостоятельно одеться и обуться.
- В Житомире мама воспитанника одного из садов города обвиняет воспитательницу в избиении своего сына. Женщина заметила у 6-летнего мальчика синяки на лице.
- Кроме этого, в детском саду Ужгорода избили ребенка харьковской блогерши. По словам ребенка, воспитательница ее ударила за то, что она захотела посмотреть в зеркало.