Винуватими є кривдники, – омбудсмен відреагував на резонансну справу щодо знущань над дівчатами

Суспільство сколихнула новина про те, що молодики у Києві запрошували дівчат на вечірки. Там їх схиляли до вживання алкоголю та, ймовірно, психотропних речовин.

Після цього над дівчатами чинили "акти сексуального характеру" та викладали це в інстаграмі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що він обурений шокуючим контентом у соціальних мережах.

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Як омбудсмен відреагував на ситуацію

Дмитро Лубінець заявив, що він вже звернувся до Нацполіції та Офісу Генпрокурора, щоб:

провели невідкладне та неупереджене й ефективне розслідування вчинених порушень;

притягнули винних осіб до кримінальної відповідальності.

Посадовець пояснив, що поліція вже провела обшуки у фігурантів та відкрила кримінальну справу.

Лубінець сказав, хто винен у вчиненому

Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, що його непокоїть те, що поширений фігурантами кримінальної справи контент має попит, а дехто й зовсім говорить, що нібито винуватими у цій ситуації є самі постраждалі.

Звертаю увагу! Винуватим у такому злочині є виключно кривдник. Постраждала особа не може бути винуватою і не повинна почувати себе такою,

– заявив Дмитро Лубінець.

Він пояснив, що будь-яке насильство сексуального характеру заборонене національним та міжнародним законом. Зокрема, Стамбульською конвенцією, яка в Україні набула чинності 1 листопада 2022 року.

Ба більше, за насильство сексуального характеру без згоди потерпілих передбачена кримінальна відповідальність.

Що відомо про резонансну історію

1 лютого Нацполіція заявила, що провела обшуки в організаторів "п'яних вечірок". Зокрема, необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні держави.

Правоохоронці заявили, що почали відпрацювання, як тільки у мережі з'явились фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат.

Відомо, що група хлопців приїхала з Івано-Франківська. Їм орієнтовно по 20 років. Вони накачували дівчат алкоголем та, ймовірно, снодійним. Після цього показували їх оголених непритомних на камеру та розказували, що нібито саме дівчата є легковажними та непристойними. Детальніше про цю моторошну історію читайте за посиланням.

У випадку неналежного реагування або відмови у допомозі постраждалі можуть звернутись до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за адресою вулиця Інститутська, 21/8 у Києві, за електронною поштою – hotline@ombudsman.gov.ua або за телефоном гарячої лінії — 0800501720.