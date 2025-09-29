Вечером, 29 сентября, российская армия снова применяет БпЛА против Украины. Беспилотники замечают в разных областях Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем не пренебрегать безопасностью.

Где движутся вражеские дроны 29 сентября?

Где объявлена воздушная тревога: интерактивная карта