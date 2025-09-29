Укр Рус
29 сентября, 18:52
"Шахеды" снова угрожают Украине: где сейчас летят вражеские дроны

Дарья Смородская

Вечером, 29 сентября, российская армия снова применяет БпЛА против Украины. Беспилотники замечают в разных областях Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем не пренебрегать безопасностью.

Где движутся вражеские дроны 29 сентября?

19:26, 29 сентября

БпЛА с Полтавской области в направлении Черкасс.

19:26, 29 сентября

Вражеский БпЛА с Киевщины в р-не. Попельные (Житомирщина), вектор движения на Винницкую область.

19:07, 29 сентября

  • БпЛА в западной части Харьковской области, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.
  • БпЛА в Нежинском районе Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Черниговской области, курс западный.
19:07, 29 сентября

БпЛА в направлении Чернигова с севера.

18:52, 29 сентября

В Киеве раздавались взрывы

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. КГВА советует жителям оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

18:49, 29 сентября

Вражеский БпЛА на востоке Харковской области, курс западный.

18:48, 29 сентября

БпЛА з Черниговской области на Киевщине, курсом на столицу.

 