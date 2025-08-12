Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что успешная и резонансная операция "Паутина" – это результат уникального симбиоза агентурной и технической составляющей. Спецслужба продумала каждый шаг – от логистики до результата – чтобы нанести значительный удар по врагу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерал-лейтенант Василия Малюка телеканалу "Мы – Украина" в эфире телемарафона.

Смотрите также Второй раз за неделю: дроны СБУ повторно атаковали терминал хранения "Шахедов" в Татарстане

Какие новые подробности операции "Паутина" рассказал Малюк?

Среди важных компонентов операции "Паутина", во время которой СБУ нанесла удар по российским аэродромам, была логистика. Авторы идеи продумали способ доставки взрывчатки во вражеский тыл с помощью 150 боевых FPV-дронов.

Это доставка домиков, внутри которых к аэродромам доставляли средства. Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на "Паутину" в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И именно эффективной наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз,

– рассказал Малюк.

СБУ также создала секретное предприятие в Челябинске, действовавшее как логистическая компания. Украинские агенты арендовали офисное помещение и склады в городе. Интересно, что они расположены возле местного управления ФСБ. Компания приобрела пять грузовых автомобилей и привлекла водителей, которые перевозили различные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.

Служба постоянно решала разноплановые задачи во время выполнения операции. В частности была потребность организовать завоз в подсанкционных в России товаров, таких как аккумуляторных станций. По словам главы СБУ, пригодился успешный опыт по борьбе с транснациональной преступностью.

"Каждый из охотничьих домиков – полностью автономный. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны. Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен был быть полностью заряжен. Но это одновременно наносило дополнительные трудности, чтобы завезти эти домики на территорию России. Мы прошли "7 кругов ада", чтобы достичь результата", – поделился Василий Малюк.

По его словам, использованные во время операции дроны напоминали обычные FPV, но они на самом деле были уникальны. БпЛА были оборудованы несколькими разновидностями связи, а боевая часть каждого содержала 1600 граммов специально разработанной зажигательной смеси, что имела кумулятивно-фугасный эффект. Таким образом дрон прожигал корпус самолета и уже внутри него происходил взрыв.

Также известно, что когда водители грузовиков выехали к определенным аэродромам, украинские агенты уже уехали из России. Василий Малюк их лично встретил и поблагодарил.

Глава СБУ также отметил, что о детализированном плане "Паутины" знали лишь несколько человек. А для ее выполнения собрали лучших операторов дронов Центра специальных операций "А", действующего от СБУ.

На связи с нами все время был Президент. Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял. Поскольку у него управленческая деятельность такая, как говорят, "не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня". А он работает так, что "сделай это вчера" вообще",

– отметил начальник СБУ.

Напомним, что спецоперацию "Паутина" Служба безопасности провела 1 июня 2025 года. По ее результатам FPV-дроны уничтожили треть вражеской стратегической авиации, а именно 41 самолет.