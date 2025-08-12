Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що успішна й резонансна операція "Павутина" – це результат унікального симбіозу агентурної та технічної складової. Спецслужба продумала кожен крок – від логістики до результату – аби завдати значного удару по ворогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерал-лейтенант Василя Малюка телеканалу «Ми – Україна» в ефірі телемарафону.

Які нові подробиці операції "Павутина" розповів Малюк?

Серед важливих компонентів операції "Павутина", під час якої СБУ завдала удару по російських аеродромах, була логістика. Автори ідеї продумали спосіб доставка вибухівки у ворожий тил за допомогою 150 бойових FPV-дронів.

Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз,

– розповів Малюк.

СБУ також створила секретне підприємство в Челябінську, що діяло як логістична компанія. Українські агенти орендували офісне приміщення та склади в місті. Цікаво, що вони розташовані біля місцевого управління ФСБ. Компанія придбала п’ять вантажних автомобілів і залучила водіїв, які перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Служба постійно вирішувала різнопланові завдання під час виконання операції. Зокрема була потреба організувати завезення до підсанкційних у Росії товарів, таких як акумуляторних станцій. За словами глави СБУ, в нагоді став успішний досвід щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

"Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і в прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію Росії. Ми пройшли "7 кіл пекла", щоб досягти результату", – поділився Василь Малюк.

За його словами, використані під час операції дрони нагадували звичайні FPV, але вони насправді були унікальні. БпЛА були обладнані кількома різновидами зв’язку, а бойова частина кожного містила 1600 грамів спеціально розробленої запальної суміші, що мала кумулятивно-фугасний ефект. Таким чином дрон пропалював корпус літака і вже всередині нього відбувався вибух.

Також відомо, що коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже поїхали з Росії. Василь Малюк їх особисто зустрів та подякував.

Глава СБУ також зазначив, що про деталізований план "Павутини" знали лише кілька осіб. А для її виконання зібрали кращих операторів дронів Центру спеціальних операцій "А", що діє від СБУ.

На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями й десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора» взагалі",

– зазначив начальник СБУ.

Нагадаємо, що спецоперацію "Павутина" Служба безпеки провела 1 червня 2025 року. За її результатами FPV-дрони знищили третину ворожої стратегічної авіації, а саме 41 літак.