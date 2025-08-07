Украинское командование знало о планах врага воспользоваться газовой трубой для проникновения в Суджу, что в Курской области. Но из-за того, что российское наступление там продолжалось с разных сторон, трубу наши защитники "не досмотрели".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью ТСН.

Что сказал Сырский об операции "Труба" россиян в Судже?

Александр Сырский отметил, что сведения, что оккупанты могут использовать трубопроводы в Судже для боевых действий, были у украинского командования. Поэтому были поставлены задачи по взятию под контроль наиболее участка трубопроводов, где россияне могли бы выйти наружу.

То есть задачи такие ставили. Просто, вероятно, где-то скажем, не присматривали, а, возможно, и не учли дерзости этих действий. Потому что это происходило в комплексе. То есть они (россияне – 24 Канал) наступали, они, они скажем, двигались и по трубе, и подробно к этому готовились, и держали в тайне это,

– объяснил генерал.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ отметил, что в этот же момент у россиян продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон.

"То есть, наверное, в ходе ведения боевых действий, скажем, ослабили внимание за этой трубой. Чем они (оккупанты – 24 Канал) и воспользовались", – сказал Сырский.

Он также признал, что эта операция россиян привела к осложнению отхода украинских войск, ведь оккупанты пробрались фактически в тыл украинских позиций.

Напомним, в начале марта 2025 года во время контрнаступательных действий российских оккупантов в Курской области, когда велись бои за Суджу, стало известно, что штурмовики врага просочились в сторону города через трубу газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород".

Полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан отмечал, что командование знало о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсий в Судже. Поэтому в результате операции ВСУ было ликвидировано около 80% личного состава противника.