Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Надто висока ціна": Залужний вперше дав оцінку Курській операції
24 сентября, 13:21
3

"Слишком высокая цена": Залужный впервые дал оценку Курской операции

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Валерий Залужный прокомментировал, что операция ВСУ в Курской области не принесла значительного результата.
  • Залужный отметил, что тактический прорыв на узком участке фронта не обеспечил успеха атакующей стороне, а цена таких действий была слишком высокой.

Валерий Залужный прокомментировал операцию ВСУ в Курской области. Он считает, что она не принесла много результата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на авторскую статью экс-главкома и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного ZN.ua.

Смотрите также В КНДР показали пропагандистский фильм об участии их армии в боях на Курщине

Что Залужный говорит о Курской операции?

По словам Залужного, в целом такие действия, если они оправданы человеческими потерями, с ограниченными целями, можно осуществить.

Однако практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне.

Оборонявшиеся войска,, сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами, и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение – также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой,
– указал он.

Какие последствия Курской операции?

  • Главком Александр Сырский считает, что без Курской операции оккупанты бы использовали бы все свои ресурсы для наступления на Украину. По его словам, это помогло уберечь много жизней.

  • Сама операция готовилась в тайне, даже США ничего не знали о ней. Как заметил Сырский, Украина вынесла урок из неудачного контрнаступления в 2023 году – победы любят тишину.

  • На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 километров квадратных территории Курской области. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч – граждан КНДР).

  • Александр Сырский считает, что ключевым моментом для россиян стало прибытие войск КНДР. По мнению главкома, без них оккупанты не имели бы никакого шанса.

  • Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала заметил, что нельзя сидеть только в обороне. Он считает, что нужно наносить альтернативные удары в слабые места врага – а Курск должен стать лишь началом.