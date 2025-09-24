"Слишком высокая цена": Залужный впервые дал оценку Курской операции
- Валерий Залужный прокомментировал, что операция ВСУ в Курской области не принесла значительного результата.
- Залужный отметил, что тактический прорыв на узком участке фронта не обеспечил успеха атакующей стороне, а цена таких действий была слишком высокой.
Валерий Залужный прокомментировал операцию ВСУ в Курской области. Он считает, что она не принесла много результата.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на авторскую статью экс-главкома и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного ZN.ua.
Что Залужный говорит о Курской операции?
По словам Залужного, в целом такие действия, если они оправданы человеческими потерями, с ограниченными целями, можно осуществить.
Однако практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне.
Оборонявшиеся войска,, сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами, и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение – также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой,
– указал он.
Какие последствия Курской операции?
Главком Александр Сырский считает, что без Курской операции оккупанты бы использовали бы все свои ресурсы для наступления на Украину. По его словам, это помогло уберечь много жизней.
Сама операция готовилась в тайне, даже США ничего не знали о ней. Как заметил Сырский, Украина вынесла урок из неудачного контрнаступления в 2023 году – победы любят тишину.
На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 километров квадратных территории Курской области. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч – граждан КНДР).
Александр Сырский считает, что ключевым моментом для россиян стало прибытие войск КНДР. По мнению главкома, без них оккупанты не имели бы никакого шанса.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала заметил, что нельзя сидеть только в обороне. Он считает, что нужно наносить альтернативные удары в слабые места врага – а Курск должен стать лишь началом.