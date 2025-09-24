Валерий Залужный прокомментировал операцию ВСУ в Курской области. Он считает, что она не принесла много результата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на авторскую статью экс-главкома и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного ZN.ua.

Что Залужный говорит о Курской операции?

По словам Залужного, в целом такие действия, если они оправданы человеческими потерями, с ограниченными целями, можно осуществить.

Однако практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне.

Оборонявшиеся войска,, сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами, и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение – также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой,

– указал он.

Какие последствия Курской операции?