22 августа прошла церемония с участием Ким Чен Ына, где и продемонстрировали эти кадры, передает 24 Канал.

Смотрите также КНДР построила секретную военную базу всего в 27 километрах от границы с Китаем

О чем северокорейский фильм?

В КНДР решили снять фильмом "почтить" своих солдат, которые вернулись или погибли на фронте.

Ким Чен Ын заявил, что боевые действия иностранных оперативных сил "беспрекословно доказали силу героической армии", а "освобождение Курска" показало "боевой дух героев".

Фильм об участии КНДР в войне против Украины: смотрите видео

Пропагандистские кадры были сняты зимой без прикрас: на фоне раздавались выстрелы из артиллерии, а вокруг – разрушенные здания, раненые и погибшие.

Идеология – мощная вещь: тогда как Кремль трудно объяснить своим гражданам, зачем эта война вообще идет, и просто покупает себе солдат за баснословные деньги, царство Кима, прислав регулярных солдат-призывников – молодых и крепких, – объяснило им, что там передовая война с западными капиталистами и империалистами. А это то, к чему северокорейцев готовят еще с детсада... Пропаганда мастерски подает: маленькая КНДР против большой Украины, маленькая КНДР против экономического могущества Запада, маленькая КНДР под санкциями против открытого мира США и Европы, уютная чучхе (северокорейская идеология – 24 Канал) против бездушного рынка и капитализма,

– отметил военный обозреватель Игаль Левин.

Бойцы КНДР на Курщине / Скриншоты 24 Канала и Игаля Левина

Последние новости об участии КНДР в войне против Украины?