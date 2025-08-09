В Министерстве обороны Украины появился новый спикер. Им стал Орест Дрималовский.

У Минобороны рассказали, что известно о нем, передает 24 Канал.

Что известно об Оресте Дрималовском?

Орест Дрималовский – военнослужащий, журналист, телеведущий.

В ВСУ присоединился в феврале 2024 года. Он служил в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. Был награжден медалью "Крест Доблести".

Мой крайний день в 79-й. Трудно подобрать слова. Большая ответственность и честь – стоять с вами в одном строю, одевать маруновый берет, носить крыло и меч Архистратига на левой руке. Постоянно ловлю себя на мысли, что недостоин. Потому что есть вы – первые среди первых. Пишу это без всякого пафоса. За вас говорят дела. Спасибо за эту школу жизни. За опыт. За радость и горе, разделенные вместе. За донбасские приключения. За настоящее десантное братство, которое нигде не познается так, как на фронте. Спасибо коммуникационной команде и всем нашим друзьям – за совместную работу в течение этих полтора года. Спасибо всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать нашу бригаду – вы являетесь опорой для наших воинов,

– написал на своей странице Орест Дрималовский еще 4 августа.

В журналистике новый представитель Минобороны с 2015 года.

Он окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Работал корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а также в программе "Вікна-новини" на СТБ.