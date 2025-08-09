У Міністерстві оборони України з'явився новий речник. Ним став Орест Дрималовський.

У Міноборони розповіли, що відомо про нього, передає 24 Канал.

Що відомо про Ореста Дрималовського?

Орест Дрималовський – військовослужбовець, журналіст, телеведучий.

До ЗСУ долучився у лютому 2024 року. Він служив у складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. Був нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".

Мій крайній день у 79-й. Важко підібрати слова. Велика відповідальність і честь – стояти з вами в одному строю, одягати маруновий берет, носити крило та меч Архистратига на лівій руці. Постійно ловлю себе на думці, що недостойний. Бо є ви – перші серед перших. Пишу це без жодного пафосу. За вас говорять справи. Дякую за цю школу життя. За досвід. За радість і горе, розділені разом. За донбаські пригоди. За справжнє десантне братерство, яке ніде не пізнається так, як на фронті. Дякую комунікаційній команді й усім нашим друзям – за спільну роботу упродовж цих півтора року. Дякую усім, хто підтримував і продовжує підтримувати нашу бригаду – ви є опорою для наших воїнів,

– написав на своїй сторінці Орест Дрималовський ще 4 серпня.

У журналістиці новий речник Міноборони з 2015 року.

Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Працював кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а також у програмі "Вікна-новини" на СТБ.