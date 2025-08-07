Контракти повинні пропонувати кращі умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля в Telegram.

Який план має Міноборони на наступне півріччя?

Як заявив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, він представив президенту Володимиру Зеленському ключові напрями роботи відомства до кінця 2025 року, на 2026-й і середньострокову стратегію.

Завданнями на наступні пів року є:

збільшення закупівель української зброї до 50%;

аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;

впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;

розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;

поліпшення управління оборонними ресурсами;

забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine;

продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;

запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

Нагадаємо, Збройні Сили України перейдуть на новий камуфляж ММ-25, що замінить чинний ММ-14 "піксель" та нагадує Multicam.