Контракты должны предлагать лучшие условия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в Telegram.
Какой план имеет Минобороны на следующее полугодие?
Как заявил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, он представил президенту Владимиру Зеленскому ключевые направления работы ведомства до конца 2025 года, на 2026-й и среднесрочную стратегию.
Задачами на следующие полгода являются:
- увеличение закупок украинского оружия до 50%;
- аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год;
- внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация сил обороны, в частности через переход на корпусную систему;
- разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы;
- улучшение управления оборонными ресурсами;
- обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine;
- продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов ("Армия+", "Резерв+"), цифровой ТЦК;
- запуск Defense City (экосистемы поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.
Напомним, Вооруженные Силы Украины перейдут на новый камуфляж ММ-25, который заменит действующий ММ-14 "пиксель" и напоминает Multicam.