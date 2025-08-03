Новый камуфляж будет называться ММ-25. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Минобороны "Партнер МОУ" и "Милитарный".
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Какой новый камуфляж ВСУ?
Как отмечается, Центральное управление развития материального обеспечения уже утвердило для дальнейшего внедрения новый камуфляжный узор под названием ММ-25. Его будут использовать при производстве вещевого обеспечения для военных.
Официальное изображение новой формы пока не обнародовано. Однако, по информации с ресурсов "Boroshno News" и First Division, узор ММ-25 имеет много общего с американским Multicam и является его фактической копией.
Камуфляж Multicam / Иллюстративное фото из открытых источников
Временные рамки перехода на новую униформу не указаны. Из-за значительной численности украинского войска обновление формы может затянуться на несколько лет. Также пока нет точных данных о поступлении первых партий ММ-25 в воинские подразделения.
Недавно камуфляж типа Multicam выбрали для перехода и в Бундесвере. Ранее Германия применяла камуфляж Flecktarn.