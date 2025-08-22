Украинские зенитчики регулярно уничтожают вражеские разведывательные дроны – Zala, Supercam и т.д. Однако на этот раз целью защитников впервые стал переоборудованный "Орлан-30", который нес под крыльями два FPV-дрона.

Соответствующее фото беспилотника-"матки" предоставила в пятницу, 22 августа, 118-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Подробнее о российской "инновации" рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.

Как россияне переоборудовали "Орлан-30"?

В Defense Express проанализировали кадр с объектива украинского зенитного FPV-дрона, на котором можно увидеть якобы обычный российский разведчик "Орлан-30".

Однако на самом деле он служит так называемой "маткой" и, вероятно, ретранслятором, перевозя два подвешенных FPV-дрона в украинский тыл.

Интересно, что на левом крыле беспилотника можно увидеть "подкопченную" зону. В издании предполагают, что это может быть результат прошлой неудачной попытки перехвата.

Прежде всего это сделано для того, чтобы увеличить дальность их действия, не увеличивая и без того тяжелые аккумуляторы. Таким образом FPV-дрон включается с полной батареей уже почти над своей целью, благодаря чему он сможет дольше ее преследовать, и нести тяжелую боевую часть,

– объясняют аналитики.

Применение различных разведывательных беспилотников как "маток" – не новинка. Подобное уже фиксировали как в украинской, так и в российской стороны. Однако теперь в этой роли впервые заметили "Орлан-30".

Тип подвешенных FPV-дронов определить трудно. В Defense Express предполагают, что это "Скворец", который уже запускали с беспилотника-"матки".

На обнародованных кадрах не видно боевой части, которую обычно крепят под самим БпЛА. "Такие дроны без боевой части не имеют никакого смысла, поэтому, вероятно, она просто меньше, и крепится чуть ближе к переду", – говорится в материале.

К слову, накануне защитники показали кадры уничтожения украинским FPV-дроном самолетного типа "Колдун" российского разведывательного беспилотника "Орлан-10" на рекордном расстоянии от линии фронта – за 33 километра.

Что известно о реактивных "Шахедах"?

Напомним, в ночь на 31 июля Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев, впервые запустив на столицу новый тип дронов – так называемые реактивные "Шахеды".

Это модернизированные дроны-камикадзе, оснащены турбореактивным двигателем, что повышает их скорость до более 500 километров в час.

Они отличаются от обычных "Шахедов", которые имеют поршневой двигатель и развивают скорость лишь 150 – 190 километров в час.