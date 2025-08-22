Українські зенітники регулярно знищують ворожі розвідувальні дрони – Zala, Supercam тощо. Однак цього разу ціллю захисників уперше став переобладнаний "Орлан-30", що ніс під крилами два FPV-дрони.

Відповідне фото безпілотника-"матки" поширила в п'ятницю, 22 серпня, 118-та окрема механізована бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Детальніше про російську "інновацію" розповіли в Defense Express, передає 24 Канал.

Як росіяни переобладнали "Орлан-30"?

У Defense Express проаналізували кадр з об'єктива українського зенітного FPV-дрона, на якому можна побачити нібито звичайний російський розвідувальник "Орлан-30".

Однак насправді він слугує так званою "маткою" та, ймовірно, ретранслятором, перевозячи два підвішені FPV-дрони до українського тилу.

Цікаво, що на лівому крилі безпілотника можна побачити "підкопчену" зону. У виданні припускають, що це може бути результат минулої невдалої спроби перехоплення.

Російський "Орлан-30" із FPV-дронами / Фото 118 ОМБр

Насамперед це зроблено для того, щоб збільшити дальність їх дії, не збільшуючи й без того важкі акумулятори. Таким чином FPV-дрон вмикається з повною батареєю вже майже над своєю ціллю, завдяки чому він зможе довше її переслідувати, та нести важчу бойову частину,

– пояснюють аналітики.

Застосування різних розвідувальних безпілотників як "маток" – не новинка. Подібне вже фіксували як в української, так і в російської сторони. Однак тепер у цій ролі вперше помітили "Орлан-30".

Тип підвішених FPV-дронів визначити важко. У Defense Express припускають, що це "Скворєц", який уже запускали з безпілотника-"матки".

На оприлюднених кадрах не видно бойової частини, яку зазвичай кріплять під самим БпЛА. "Такі дрони без бойової частини не мають жодного сенсу, тож, ймовірно, вона просто менша, і кріпиться трохи ближче до переду", – йдеться в матеріалі.

До слова, напередодні захисники показали кадри знищення українським FPV-дроном літакового типу "Чаклун" російського розвідувального безпілотника "Орлан-10" на рекордній відстані від лінії фронту – за 33 кілометри.

Що відомо про реактивні "Шахеди"?

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ, уперше запустивши на столицю новий тип дронів – так звані реактивні "Шахеди".

Це модернізовані дрони-камікадзе, оснащені турбореактивним двигуном, що підвищує їхню швидкість до понад 500 кілометрів за годину.

Вони відрізняються від звичайних "Шахедів", які мають поршневий двигун і розвивають швидкість лише 150 – 190 кілометрів за годину.