Осень и аутоиммунные заболевания: что лучше есть
15 октября 2021 , 17:05Читати новину українською
Источник:фейсбук Оксаны Скиталинской
Последние две недели причины обращений пациентов немного изменились: если летом в основном они были связаны с нормализацией массы тела, то сейчас стало больше с жалобами на респираторные нарушения и больше пациентов с обострениями аутоиммунных заболеваний: аутоиммунного тиреоидита, ревматоидного артрита, кожных заболеваний. Далее читайте на украинском.
Аутоімунні захворювання розвиваються тоді, коли імунна система атакує власні тканини. Звісно, у кожної людини свої причини та механізми захворювань, проте я би хотіла дати рекомендації з протизапального харчування з акцентом на зниження аутоімунних реакцій.
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- Нормалізувати спосіб життя, не дозволяти хронічним стресам домінувати. До хронічних стресів належить і щоденне недосипання (сон по 5-6 годин, пізнє хаотичне лягання спати), щоденне споживання промислових солодощів, фастфуду, нездорових жирів, таких, як маргарини, "легкі масла", використання агресивних побутових засобів (пральні порошки, миючі й т.д.), куріння, алкоголь.
- Включати різноманітні джерела білку в кожний основний прийом їжі. В стресовій ситуації інтенсивно розпадаються білки слизових, імунних органів, що знижує захисну функцію епітелію та роботу імунної системи. Яйця, страви із нежирного м'яса, печінки, кисломолочних продуктів, зеленого горошку.
- Вживати продукти, багаті холіном, лецитином, не боятися присутності незначної кількості холестерину (жовтки яєць, м'який кисломолочний сир 5 – 9% жирності, вершки, сметану).
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- Зменшити до мінімуму олії, багаті Омега-6 жирами (будь-які промислові жири типу маргаринів, соняшникову рафіновану олію). Крім того, що вони стимулюють запалення, вони пригнічують синтез протизапальних гормонів наднирників.
- Вживати менше солі. Їжа, яка нас оточує, переважно проходить процес переробки та приготування і майже вся вона додатково посолена. Натрій (сіль) є антагоністом важливого мінералу -- калію. Калій не лише запобігає накопиченню рідини в організмі, але й активно використовується при стресі. Високий вміст натрію в раціоні активує експресію генів в макрофагах та стимулює продукцію імунних клітин, які спричинюють запалення та аутоімунні процеси.
- Вживати продукти, багаті вітаміном Д. Вітамін Д має протизапальну дію й активний при поєднанні з магнієм.
- Включати продукти, багаті природніми антиоксидантами та вітаміном С – ягоди калини, чорноплідної горобини, смородини, чорниці, гранату, зелень, капусту всіх сортів та ін.
- Обов'язково включати продукти, багаті не лише клітковиною (овочі, горіхи, крупи), але й пектинами (те, що надає желюючих властивостей) – печений гарбуз, тушована морква та буряк, сливи свіжі та запечені, печені яблука. Пектини поглинають циркулюючі імунні комплекси та зменшують аутоагресію.
- Харчуватися різноманітно і дотримуватися режиму харчування. Часте споживання їжі, особливо однакової, а також безпосередньо перед сном, активує запальні процеси.