Теплая цветокоррекция, художественные кадры и печаль, которая сменяется счастьем — мелодрама в лучшем своем проявлении.

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2. Между небом и землей

Осень играет не главную роль в этом фильме — деревья еще зеленые, но вечерние виды Нью-Йорка, ночные огни и трогательная история любви погружают зрителя в теплую атмосферу. Это добрый и по-хорошему наивный фильм о романе, который происходит вне сезонов и вне земных правил.

3. Сладкий ноябрь

Невероятная история любви, которая свалилась на голову рекламного агента Нельсона Мосса в лице случайной знакомой Сары Дивер. Она научила его жить по-настоящему, ценить момент и людей. Все это на фоне невероятного осеннего города.

Отличный фильм улучшит настроение в осенний вечер / Фото Pixabay

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4. Полночь в Париже

Мечтательная и фантазийная картина Вуди Аллена. Если вы, как и главный герой фильма, любите Париж 1920-х годов, творчество Фицджеральда, Хемингуэя и Дали, эта история составит вам идеальную компанию на вечер. А почему этот фильм можно назвать одним из самых красивых, вы поймете с первых кадров.

5. Английский пациент

Вторая мировая война близится к концу. Медсестра присматривает за обожженным летчиком, сбитым над Сахарой. Кто он – остается тайной. Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной.