Осінь та аутоімунні захворювання: що краще їсти

Останні два тижні причини звернень пацієнтів трохи змінилися: якщо влітку переважно вони були пов'язані з нормалізацією маси тіла, то зараз стало більше зі скаргами на респіраторні порушення та більше пацієнтів із загостреннями аутоімунних захворювань: аутоімунного тиреоідиту, ревматоїдного артриту, шкірних захворювань.

Аутоімунні захворювання розвиваються тоді, коли імунна система атакує власні тканини. Звісно, у кожної людини свої причини та механізми захворювань, проте я би хотіла дати рекомендації з протизапального харчування з акцентом на зниження аутоімунних реакцій.

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Нормалізувати спосіб життя , не дозволяти хронічним стресам домінувати. До хронічних стресів належить і щоденне недосипання (сон по 5-6 годин, пізнє хаотичне лягання спати), щоденне споживання промислових солодощів, фастфуду, нездорових жирів, таких, як маргарини, "легкі масла", використання агресивних побутових засобів (пральні порошки, миючі й т.д.), куріння, алкоголь.

, не дозволяти хронічним стресам домінувати. До хронічних стресів належить і щоденне недосипання (сон по 5-6 годин, пізнє хаотичне лягання спати), щоденне споживання промислових солодощів, фастфуду, нездорових жирів, таких, як маргарини, "легкі масла", використання агресивних побутових засобів (пральні порошки, миючі й т.д.), куріння, алкоголь. Включати різноманітні джерела білку в кожний основний прийом їжі. В стресовій ситуації інтенсивно розпадаються білки слизових, імунних органів, що знижує захисну функцію епітелію та роботу імунної системи. Яйця, страви із нежирного м'яса, печінки, кисломолочних продуктів, зеленого горошку.

в кожний основний прийом їжі. В стресовій ситуації інтенсивно розпадаються білки слизових, імунних органів, що знижує захисну функцію епітелію та роботу імунної системи. Яйця, страви із нежирного м'яса, печінки, кисломолочних продуктів, зеленого горошку. Вживати продукти, багаті холіном, лецитином, не боятися присутності незначної кількості холестерину (жовтки яєць, м'який кисломолочний сир 5 – 9% жирності, вершки, сметану).

Можна і невеличкий шматочок сала. При підвищенні вмісту цих молекул в клітинах, клітини стають менш проникними до пошкоджуючих факторів. Крім того, ці речовини необхідні для синтезу гормонів кори наднирників (глюкокортикоїдів), які мають протизапальну дію.

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