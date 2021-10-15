Останні два тижні причини звернень пацієнтів трохи змінилися: якщо влітку переважно вони були пов'язані з нормалізацією маси тіла, то зараз стало більше зі скаргами на респіраторні порушення та більше пацієнтів із загостреннями аутоімунних захворювань: аутоімунного тиреоідиту, ревматоїдного артриту, шкірних захворювань.