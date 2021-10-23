Основатель-олигарх ездил на старом пикапе: как Walmart стал "вождем" торговли

Узнать в миллиардере, который танцует на Уолл-стрит, бывшего мальчика, который развозил газеты и молоко достаточно сложно. Сэму Уолтону удалось создать сеть Walmart благодаря смелым решениям и инновациям.

Основатель сначала открывал магазины только на окраинах городов. О том, какая деталь в образе жизни Уолтона поражала папарацци США – читайте дальше.

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Уолтон в 1992 году умер самым богатым, если верить Forbes, человеком в США. Такой успех ему принесла торговая корпорация, которая известна низкими ценами, а также бесплатной парковкой и доставкой.

Walmart – это еще и собственный телеканал, отдельная спутниковая система для контроля запасов и тонкое чувство трендов. Подобный бизнес – мечта каждого. Однако начало пути к этой же мечте выглядело вовсе не оптимистично.

Основателю с детства привили цену денег

Детские годы Сэма прошли во времена Великой депрессии и "грязных тридцатых" – в штате Миссури в начале XX века. Беспощадные засухи и мощные пылевые бури уничтожали урожай.

Американские фермеры вели ожесточенную борьбу со стихией, чтобы держаться на плаву. Семейство Уолтон также зарабатывало на жизнь сельским хозяйством.

Мой папа, Гибсон Уолтон, был очень трудолюбивым. Вставал очень рано, рыботал сверхурочно и был честным. У него также был талант к торговле. Ему нравилось договариваться обо всем: лошади, ослы, дома, фермы и машины. Был случай, когда он поменял часы на кабана, чтобы у нас было мясо на ужин. Сэм Уолтон Основатель Walmart

Имея пример предприимчивого отца, Сэм многому научился от него. В его детство быстро пришли обязанности и участие в семейном бизнесе. Уолтон-младший развозил молоко и газеты. Ухаживал за кроликами и голубями, которых разводил отец.

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По словам Уолтона, он еще с детства запомнил, что детям очень важно помогать семье зарабатывать деньги. Быть помощниками, а не только иждивенцами.

"Я, конечно, увидел, как непросто заработать доллар. Когда у тебя это получается, то он приобретает настоящую стоимость. Мама и папа разделяли такой подход к деньгам. Они не тратили их просто так", – отмечал основатель Walmart.



Уолтон – главный торговец США / Фото The Walmart Museum

Непубличный и скромный богач

Вынесенная еще из небогатого детства привычка Уолтона считать каждый доллар через десятки лет поразит журналистов США. Когда Forbes 1985 года назвал его самым богатым человеком Штатов, то к его дому потянулись десятки папарацци.

Он был из тех миллиардеров, которые не любят выходить из тени, поэтому избегал публичности. Репортеры были разочарованы, надеясь увидеть предпринимателя в бассейне с деньгами.

О Сэме Уолтоне нашли интересную информацию. Например, то, что он:

ездил на старом пикапе с клетками для охотничьих собак;

стригся в парикмахерской недалеко от центра города;

носил бейсболку с логотипом Walmart.

Некоторые даже тайком пронесли туда (в парикмахерскую – 24 канал) камеру и сделали мое фото в кресле парикмахера, которое затем было в газетах по всей стране,

– отмечал основатель.

Иногда слабости играют в нашу пользу. Больное сердце Уолтона – именно тот случай. За собственное дело он взялся сразу после войны, где и развил собственные деловые навыки.

Первый магазин – в провинции

Во время Второй мировой войны основателя Walmart не допустили в пехоту и назначили на должность интенданта. Поэтому, как и дома, он имел дело с продуктами в армии.

В 1945 году Уолтон одолжил 20 тысяч долларов. Добавил к ним свои 5 тысяч и открыл по франшизе магазин Ben Franklin. За 3 года ему удалось добиться роста выручки от 80 до 225 тысяч долларов.

Пораженный таким успехом, владелец франшизы решил не продлевать соглашение с Уолтоном. Он сам хотел работать над успешным магазином.



Владелец франшизы воспользовался успехом Уолтона / Фото The Walmart Museum

На момент открытия уже собственного магазина Уолтону было 44 года. Первый магазин открылся на окраине провинциального городка Роджерс в штате Арканзас. Выбор именно такой локации был не случайным. Уже тогда основатель разработал собственную стратегию. Это был один из ее пунктов.

Заходить в небольшой город, где нет крупных конкурентов, гораздо проще, чем построить магазин где-то в центре мегаполиса. Там конкуренты планируют открывать еще и еще другие магазины. Ульяна Швед Креативный директор агентства Once

Еще одна причина: Уолтон не любил большие шумные города. Для жизни и бизнеса он выбрал городок с населением в 10 тысяч жителей. Тенденцию открывать супермаркеты на окраинах городов сеть Walmart сохранила до сих пор.

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Бренд в маленьком городке: преимущества и недостатки

Журналистка Елена Кук длительное время проживала в США – в штате Нью-Йорк. Она рассказала, что люди, которые живут в самом Нью-Йорке или бизнесмены, или давние жители. Другие же люди часто переезжают из больших городов Штатов.

Люди бегут на окраины. Там как раз строят такие крупные магазины, как Walmart. У всех там есть автомобили. Им доехать в этот магазин, как нам (украинцам – 24 канал) купить продукты на углу,

– пояснила журналистка.

Однако в XXI веке люди хотят экономить не только деньги, но и время. Поэтому иногда подобное расположение играет против Walmart.

Я все-таки отдаю предпочтение супермаркетам, которые расположены неподалеку. Например, возле моих апартаментов есть такие популярные супермаркеты, как Whole Foods и Safe Way. К Walmart же ехать 10 – 15 минут. Мне не выгодно тратить свое время. Ирина Труш Жительница Калифорнии

Низкие цены как стратегия компании

Первый магазин назвали Waltons Five And Dime. То есть 5 и 10 центов Уолтона. Это был намек на очень низкие цены и еще одна деталь стратегии основателя.



Название первого магазина намекало на низкие цены / Фото Courtesy of Walmart

Креативный директор агентства Once Ульяна Швед отметила, что Уолтон всегда договаривался о максимально низкой цене с поставщиками. Он делал наименее возможную наценку, в отличие от своих конкурентов.

"Его стратегия низких цен отличалась еще тем, что на все цены были низкие. Не просто на выбранную категорию товаров, а абсолютно на все. Когда человек шел к нему в магазин, он понимал, что все товары там самые дешевые", – поделилась Швед.

Сбережения компенсировали видом

Подобные магазины, по сравнению с другими тогдашними торговыми заведениями США, имели скромный вид. Однако владелец экономил на аренде и расходах на обустройство помещения.

Основатель отметил, что команда снимала старый завод по розливу Coca-Cola. Он был разделен на 5 помещений. Магазины действительно имели не самый привлекательный вид, ведь были непрофессионально сделанными.

"Купили старые стеллажи из магазина Гибсона, который закрывался. Подвесили их за провода, торчащие из потолка. Одежду развесили на трубопроводе", – делился Уолтон.

Как оказалось, желающих потерпеть неприглядный вид супермаркетов, чтобы сэкономить деньги в кошельках, было много.

Главное для Walmart – это деньги, которые остаются в карманах людей и покупателей. В среднем они ежегодно экономят своим покупателям 200 миллиардов долларов. Это гигантская сумма. Мне ее даже трудно представить. Ульяна Швед Креативный директор агентства Once

Бренд рекламирует собственную экономию

Уже на протяжении 5 лет после первого супермаркета Уолтон открыл еще 24 магазина. Название Waltons Five And Dime заменили. Оно было слишком длинным и дорогим. Сэм переименовал свои лавки на Wal, чтобы сэкономить на вывесках. Впоследствии появилось продолжение Mart, то есть рынок.

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Жительница Калифорнии Ирина Труш пояснила, что на каждом шагу можно увидеть, что в их магазинах самые дешевые цены. Это происходит на каждом стеллаже.

"В каждом ряду висит эта табличка: "Каждый день у нас дешевле". Это для многих, кому действительно необходимо купить продукты по более низкой цене. Для них не столь важно качество этих продуктов, а замечательный альтернативный вариант", – отметила Труш.

Мороженое и попкорн стали "крючками" для клиентов

Сеть привлекала покупателей не только низкими ценами. Уолтон сыграл на инстинктах. Говорится о любви детей и молодежи к сладкому.

Креативный директор агентства Once рассказала, что когда у Уолтона были проблемы с количеством людей в первых магазинах, то он просто поставил автомат с мороженым и попкорном возле своего магазина.

Таким образом люди его заметили, пришли и заодно зашли в магазин, видя, что там достаточно дешево, оставались,

– разъяснила Швед.

Уолтон хотел, чтобы в его заведениях покупатель находился дольше. Все просто. Время – деньги, а время в магазине – покупки.

Магазины Уолтона превращались в огромные помещения, где пытались выставить на полки большой ассортимент товаров. Там можно было найти что угодно: от молока до корма для животных.

Журналистка и туристка США Елена Кук говорит, что в магазинах можно приобрести даже технику. Люди обычно воспринимают магазины как оптовые магазины, где они покупают не очень ценные вещи. "Там есть и ценные вещи. Однако за ними чаще едут непосредственно в магазины бренда", – акцентировала она.

Продавцы в магазинах – друзья посетителей

Уолтон хотел сделать своей фишкой семейную атмосферу. На входе клиентов встречали продавцы, которые должны пожелать хорошего настроения, дать совет или обсудить локальные новости.

Магазины строили в небольших городах, где все знают друг друга. В то же время эти работники должны были следить, чтобы никто не украл товар, не оплатив его.



Основатель заложил в бренд устойчивые традиции / Фото Courtesy of Walmart

Бизнесмен даже сформировал "принцип 3 метров". Когда работник оказывался на таком расстоянии с гостем, то обязан был посмотреть ему в глаза и предложить помощь.

Традиция встречать покупателей сохранялась в сети вплоть до недавнего времени. Правда, уследить за нечистыми на руку клиентами в XXI веке не так уж и просто.

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