Креативом пропитаны все сферы жизни знаменитого аниматора. О легендарных мультфильмах компании Pixar и вкладе Джо Лассетера в работу над ними – читайте дальше.

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"История игрушек" – прорыв для индустрии

Создатели этого мультфильма щедро нашпиговали его "пасхалками". В кадре несколько раз появляется книжная полка и одно из изданий на ней называется "Оловянная игрушка". Это название первой оскароносной ленты Лассетера.

В то же время фургончик для доставки пиццы есть в каждом фильме от Pixar. Номера авто такие же, как в знаменитом классе A113 Калифорнийского института искусств, основанном самим Уолтом Диснеем.

Интересно! Калифорнийский институт искусств в 1979 году имел легендарный выпуск. Кроме Лассетера, в него входили Тим Бертон, Брэд Берд, Джон Маскер и Крис Бак. Все они много времени проводили в аудитории А113, которая впоследствии стала "пасхальным яйцом" во многих работах этих художников.

Премьера "Истории игрушек" состоялась в День благодарения – 22 ноября 1995 года в знаменитом кинотеатре "Эль Капитан". Мультфильм стал прорывом для индустрии.

Не понадобилось много времени, чтобы понять: перед нами не просто фильм, а нечто большее – здесь творилась история кино. Посмотреть окончательную версию, с песнями, саундтреком, глубиной цвета – это было потрясающе,

– заявил Лоуренс Леви.



Фрагмент одной из частей "Истории игрушек" / Фото Pixar

Сколько "заработал" мультфильм

Естественно, что для компании, которая едва держалась на плаву, особенно острым был вопрос кассовых сборов.

"Если "История игрушек" станет скромным хитом – скажем, соберет 75 миллионов долларов в прокате, то она окупится. Если соберет 100 миллионов – мы заработаем. Если это будет настоящий блокбастер, то есть зборы составят примерно 200 миллионов, то мы заработаем очень хорошие деньги", – заявлял экс-владелец Pixar Стив Джобс.

Однако реальность превзошла самые оптимистичные прогнозы Джобса. Мультфильм собрал 350 миллионов долларов, став самым кассовым фильмом 1995 года. Далее – 2 "Оскара". Один лента получила "За лучший оригинальный сценарий", а второй достался Лассетеру – "За особые достижения".

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После блестящей кинопремьеры студия Pixar успешно вышла на фондовую биржу. Все эти благоприятные факторы помогли компании подписать новый договор с Disney и добиться более выгодных условий. В частности, получить полный креативный контроль над работой и 50% от прибыли, вместо скромных 20%.

Как работали над 2 частью

Далее "пиксаровцы" развивали "Историю игрушек" как франшизу. Над второй частью начали работать в 1997 году. Когда проект был на финишной прямой, оказалось, что один из сотрудников по ошибке стер 90% мультфильма.



Компания развивала "Историю игрушек" как франшизу / Фото Pixar

К счастью, одна из "пиксаровцев" Галин Сусман часто работала из дома, ухаживая за маленьким ребенком. На ее личном компьютере сохранились резервные данные. "Историю игрушек 2" удалось спасти.

Мультфильм вышел в свет в 1999 году и принес создателям еще больший успех, чем первая часть. На этот раз удалось заработать почти полмиллиарда долларов и целый ворох наград.

Справка. "История игрушек-2" получила "Золотой глобус", 2 премии "Спутник", 5 наград Annie за музыкальное оформление ленты. Также работа Pixar победила в номинации "Выбор критиков", как лучший анимационный полнометражный фильм.

В общем Pixar создала 4 серии "Истории игрушек". Релиз последней части состоялся в 2019 году. Каждая следующая лента от американской студии становилась бестселлером.

Стив Джобс продал Pixar

Стив Джобс в 1996 году вновь занял кресло генерального директора Apple. Уже в 2003 году стало известно о его болезни. На студию Pixar у бизнесмена оставалось мало времени. Через 3 года он продал ее компании Disney за почти 7,5 миллиардов долларов.



Стив Джобс продал Pixar компании Disney / Фото Getty Images

Джобсу удалось выбить важное условие – полное невмешательство покупателя в творческие процессы Pixar. Как признался тогдашний гендиректор Disney Боб Айгер, окончательное решение приобрести Pixar он принял во время открытия "Диснейленда" в Токио.

Все потому, что наиболее популярными среди публики были герои, созданные командой Лассетера.

Легендарный "Рататуй"

Первым мультфильмом, который создали в переформатированной студии, стал "Рататуй". История о кулинарных приключениях мышонка Реми была новым вызовом для команды.

Все были в панике, как будет выглядеть еда в компьютерной анимации. Мы потратили много времени, пытаясь проанализировать, что сделает пищу привлекательной, как ее стилизовать и создать различные концепции, которые можно будет применить во всем фильме,

– заявила директор по фотографии в мультфильме Шэрон Калахан.

На этот раз объекты не имели права иметь вид пластиковых. Пища должна вызывать аппетит у зрителя.



Фрагмент из мультфильма "Рататуй" / Фото Pixar

Интересные факты о мультфильме

Пока "пиксаровцы" работали над лентой, на студии поселили нескольких крыс, чтобы аниматоры могли лучше изучить поведение грызунов и реалистично изобразить Реми. Самая сложная задача – воспроизведение шерсти главного героя. В общем пришлось прорисовать более миллиона волосков.

Также художникам пришлось детально изучить процесс гниения пищи, чтобы натурально изобразить кучу компоста, в которой крысы искали пищу. Для они этого внимательно наблюдали за порчей яблок, бананов, шампиньонов, брокколи и листья салата.

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События мультфильма розивалися в Париже. Крысенок с чрезвычайно тонким обонянием и вкусом больше всего мечтал стать шеф-поваром в ресторане. Рататуй преодолевал все препятствия и достиг цели вместе с другом-посудомойщиком Лингвини.

Для того, чтобы лучше передать атмосферу высокой кухни, творческая группа Pixar отправилась в столицу Франции, где не один час провела в гурманских заведениях. Всего в мульфильмов представили 270 продуктов и блюд. Озвучить крысенка Реми выпала честь американском комику Пэттону Освальду.

"Я буквально думал, что буду озвучивать роль второго плана, где-то на заднем фоне, пока менеджер не объяснил, что мой герой является главным. Понадобилась неделя, чтобы это уложилось в голове", – поделился Пэттон Освальд.

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Насколько прибыльным стал мультфильм

На большие экраны "Рататуй" вышел в 2007 году. Он принес почти 624 миллиона долларов. Украинские зрители тоже очень полюбили этот мультфильм.

За год в прокате история мышонка собрала более миллиона долларов и заняла 11 место в рейтинге самых кассовых лент 2007 года в украинском прокате.

Анимированная история "Душа"

После "Рататуя" студия представила еще 15 полнометражных лент. В декабре 2020 года зрителям представили анимированную историю "Душа", которая стала очередным вызовом для команды. "Пиксаровцы" уже умели анимировать игрушек, людей, машинок, животных и даже монстров. Но как нарисовать душу?

Художники решили, что души в их мультфильмах будут сделаны из аэрогеля – самого легкого твердого материала на Земле. Это гель, в котором жидкость заменена газом. Он настолько прозрачен, что едва заметен на фоне других предметов.



Души в мульфильмов – с аэрогеля / Фото Pixar

Один из моментов, который поразил публику – виртуозная игра на пианино в исполнении главного героя Джо Гарнера. Сцена настолько детализирована, что на руке персонажа даже двигались сухожилия. Это было невероятным прорывом, если сравнивать с довольно неуклюжими движениями Вуди из "Истории игрушек".

Для каждой руки Джо создали по 292 элемента управления. Это лишь вдвое меньше, чем потребовалось для всего тела Вуди.



Виртуозная игра Джо на пианино поразила публику / Фото Pixar

Несмотря на общий успех, в некоторых странах презентация сопровождалась скандалами. Дело в том, что в американской версии главного героя озвучивает темнокожий актер Джейми Фокс.

Зато в Дании он заговорил голосом белого актера Николая Ли Коса. Некоторые увидели в этом расистский подтекст.

Скандал внутри Pixar

Внутри компании Pixar в 2017 году разразился скандал. Несколько сотрудниц обвинили оскароносного Джона Лассетера в сексуальных домогательствах.

Якобы он не раз позволял себе нежелательные прикосновения и поцелуи, а также откровенные комментарии в их адрес. Соучредитель студии ответил туманно.

К моему сведению донесли, что я заставил некоторых из вас чувствовать неуважение или дискомфорт. Это никогда не было моим намерениями. В совокупности вы значите для меня целый мир и я глубоко извиняюсь, если я вас подвел,

– сказал бывший креативный директор Pixar.

Сначала Лассетера отправили на полгода в отпуск. Коллеги отказались работать с ним бок о бок и в итоге Джона уволили. Понятно, что долго в статусе безработного он не пробыл. Уже в 2019 году Лассетера наняла киностудия Scydance.

Новый мультфильм – "Лука"

Свежий мультфильм, который Pixar представила публике – "Лука". Это имя центрального персонажа – морского существа.

Говорится о мальчике, который мечтает сделать в жизни что-то особенное. Он может превращаться в человека, когда выходит на берег.



Новый мультфильм компании – "Лука" / Фото Pixar

События происходят в 60-х годах ХХ века. В фильме зрители не увидят "залипания" в смарфонах или компьютерах. Это история о ценности дружбы, вере в себя и борьбе со страхом отличаться от других.