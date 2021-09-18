История одной из самых известных анимационных студий началась с романтической мечты Эдвина Катмулла – сооснователя компании. Его детство проходило в США в 1950-х годах.

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От детской мечты до мировой корпорации

Катмулл обожал анимационные истории о Питере Пэне и Пиноккио. Именно поэтому был одержим идеей создания собственного мультфильма.

"Двумя знаковыми персонами в моем детстве были Уолт Дисней и Альберт Эйнштейн. Я хотел быть аниматором. Смотрел Уолта каждое воскресенье", – вспоминает сооснователь Pixar.

История корпорации Pixar: смотрите видео

В те времена получить образование аниматора было невозможно. Поэтому Катмулл решил развиваться в точных науках. Изучал физику, математику и информатику в университете. Непродолжительное время работал программистом в компании Boeing. Именно там он осознал, что искусство и технологическая сторона могут объединиться.

Анимированная левая рука

В 1972 году Эдвин Катмулл сделал первую заявку на то, чтобы попасть на страницы киноистории. Мужчина анимировал собственную левую руку. Спустя 4 года этот фрагмент появился в фильме "Мир будущего".



Анимация руки Эдвина Катмулла / Sint-Gregorius

Справка. "Мир будущего" стал первой лентой, где использовали компьютерную 3D-графику.

Предложение от режиссера "Звездных войн"

Впоследствии Катмуллу позвонил основатель Нью-Йоркского технологического института Александр Шуре. Тот предложил будущему основателю возглавить новую лабораторию компьютерной графики. Оба увлекались анимацией.

"Он хотел быть новым Уолтом Диснеем. Однако никогда об этом не говорил. Наоборот, он каждый день говорил, что не хочет стать новым Диснеем", – отметил Катмулл.

Однако новая должность Катмулла предполагала больше менеджерскую работу. Уже через 5 лет поступило еще одно предложение от Джорджа Лукаса – создателя культовой франшизы "Звездные войны". Легендарный режиссер предложил будущему основателю Pixar возглавить компьютерный отдел Lucasfilm.

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Катмулл не расставался с мыслью о собственном мультфильме. Поэтому в 1983 году пригласил в команду молодого художника-аниматора Джона Лассетера. Его удалось переманить из студии Уолта Диснея.

Первый мини-мультфильм в мире

Эдвин Катмулл, Джон Лассетер и их команда создали первый короткометражный мультфильм с помощью компьютерной графики. Это был мультфильм "Приключения Андре и Пчелки Уолли", который вышел в 1984 году.

Заметьте! Это первый в истории короткометражный мультфильм, который полностью создан с помощью компьютерной графики.

Сюжет мультфильма прост. Мужчина Андре гуляет по утреннему лесу, где к нему пристает пчела, которая хочет играть. Он пытается обхитрить надоедливое насекомое и убежать. Однако Уолли догоняет и жалит.

Мультфильм "Приключения Андре и Пчелки Уолли": смотрите видео

Продолжительность мультфильма всего лишь 1,5 минуты. Однако это были 1,5 минуты настоящего прорыва в киноиндустрии. За наивным сценарием стояла титаническая работа.

"До тех пор большинство из нас не знали, как сделать мягких персонажей. Технологии не были способны создавать гибких героев, в которых нуждались хорошие аниматоры", – рассказывал режиссер мультфильма Элви Рэй Смит.

Pixar придумал сам Стив Джобс

Компьютерный отдел, который возглавлял Эдвин Катмулл, оказался в затруднении. Однако навстречу команде Катмулла уже двигался Стив Джобс.

Джобс тоже переживал не лучшие времена. В 1985 году его вытеснили из его же детища – компании Apple. Через год предприниматель выкупил компьютерный отдел Lucasfilm за 10 миллионов долларов и назвал его Pixar.

"Я встретил Эда, и он сказал, что мечтает сделать первый в мире полнометражный фильм с помощью компьютерной анимации. Я купил эту мечту духовно и финансово", – подчеркивал Стив Джобс.

Как появилось название и логотип корпорации? Название Pixar "одолжили" у компьютера Pixar Image, который разработал Катмулл. Само слово Pixar появилось благодаря слиянию слов pixer, что на испанском означает "рисовать", и радар. Логотип появился благодаря короткометражному мультфильму "Люксо-младший". Главный герой – непоседливая настольная лампа Люксо-младший. Именно этот персонаж украсил эмблему новоиспеченной компании.

Стив Джобс поручал работникам фокусироваться на технической графике для рекламы, которую они могли бы продавать. Однако дела в Pixar шли не лучшим образом. Джобсу нередко приходилось платить зарплату из собственного кармана. Всего он вложил в убыточную студию примерно 50 миллионов долларов.

Мультфильм "Оловянная игрушка"

Американская студия в 1988 году презентовала еще одну короткометражку в 3D – "Оловянную игрушку". На этот раз мультфильм длился 5 минут.

Сюжет, как и в "Пчелке Уолли", простой. Главный герой – оловянная игрушка Тинни, которую только что принесли из магазина. Сперва игрушка пытается привлечь внимание малыша, которому ее подарили. Потом пугается непоседливого ребенка и носится по комнате, пробуя спрятаться.

"Эта идея у меня появилась, когда я смотрел видео моего племянника, который играл своими игрушками. Он все брал в рот и обслюнявил. Я представил: каково это быть игрушкой в руках младенца?" – экс-креативщик Pixar Джон Лассетер.

Особенность была в том, что Pixar с помощью компьютера нарисовал своего первого человеческого персонажа. Перед командой стояла амбициозная задача: воспроизвести мимику малышей, неуклюжие движения, постоянные смены настроения.



Постер мультфильма / Фото Pixar

400 компьютеров для мультфильма "История игрушек"

В 1992 году "пиксаровцы" взялись за сверхамбициозный проект – мультфильм, полностью нарисованный на компьютере и продолжительностью более часа. Во время мозговых штурмов отсеяли несколько десятков идей сюжета. И наконец решили: будут творить полнометражку о пластиковых куклах.

Кстати. Программное обеспечение тогдашних компьютеров не позволяло рисовать человеческое тело правдоподобно. Изображения были похожи на пластик. Однако для игрушек это было как раз то, что нужно.

Одним из самых больших вызовов для аниматоров было масштабирование мультипликационного мира к росту кукол. Для игрушек все вокруг должно было выглядеть гигантским: люди, мебель в комнате, транспорт. Много внимания уделили деталям, которые делали ленту правдоподобной.

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Главная диджитал-художница "Истории игрушек" Тиа Краттер рассказывала, что ее задача была создать несовершенства, потертости, пятна, царапины и загрязнения. Для моделирования мультфильма круглосуточно работали около 400 компьютеров. "От меня требовали "увидеть" этот мир", – отмечала Краттер.