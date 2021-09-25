Креативом просякнуті всі сфери життя знаменитого аніматора. Про легендарні мультфільми компанії Pixar та внесок Джо Лассетера в роботу над ними – читайте далі.

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"Історія іграшок" – прорив для індустрії

Творці цього мультфільму щедро нашпигували його "пасхалками". У кадрі кілька разів з'являється книжкова полиця й одне з видань на ній називається "Олов'яна іграшка". Це назва першої оскароносної стрічки Лассетера.

Водночас фургончик для доставки піци є у кожному фільмі від Pixar. Номери авто такі ж, як у знаменитому класі A113 Каліфорнійського інституту мистецтв, заснованому самим Уолтом Діснеєм.

Цікаво! Каліфорнійський інститут мистецтв у 1979 році мав легендарний випуск. Окрім Лассетера, до нього входили Тім Бертон, Бред Берд, Джон Маскер та Кріс Бак. Усі вони багато часу проводили в аудиторії А113, яка згодом стала "пасхальним яйцем" у багатьох роботах цих митців.

Прем'єра "Історії іграшок" відбулася у День подяки – 22 листопада 1995 року в знаменитому кінотеатрі "Ель Капітан". Мультфільм став проривом для індустрії.

Не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти: перед нами не просто фільм, а дещо більше – тут творилася історія кіно. Подивитися остаточну версію, з піснями, саундтреком, глибиною кольору – це було приголомшливо,

– заявив Лоуренс Леві.



Фрагмент однієї з частин "Історії іграшок" / Фото Pixar

Скільки "заробив" мультфільм

Природно, що для компанії, яка ледь трималася на плаву, особливо гострим було питання касових зборів.

"Якщо "Історія іграшок" стане скромним хітом — скажімо, збере 75 мільйонів доларів у прокат, то вона окупиться. Якщо збере 100 мільйонів – ми заробимо. Якщо це буде справжній блокбастер, тобто збори становитимуть приблизно 200 мільйонів, то ми заробимо дуже хороші гроші", – заявляв ексвласник Pixar Стів Джобс.

Однак реальність перевершила найоптимістичніші прогнози Джобса. Мультфільм зібрав 350 мільйонів доларів, ставши найкасовішим фільмом 1995 року. Далі – 2 "Оскари". Один стрічка отримала "За найкращий оригінальний сценарій", а другий дістався Лассетеру – "За особливі досягнення".

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Після блискучої кінопрем'єри студія Pixar успішно вийшла на фондову біржу. Усі ці сприятливі фактори допомогли компанії підписати новий договір із Disney та домогтися вигідніших умов. Зокрема, отримати повний креативний контроль над роботою і 50% від прибутку, замість скромних 20%.

Як працювали над 2 частиною

Далі "піксарівці" розвивали "Історію іграшок" як франшизу. Над другою частиною почали працювати у 1997 році. Коли ж проєкт був на фінішній прямій, виявилося, що один із працівників помилково стер 90% мультфільму.



Компанія розвивала "Історію іграшок" як франшизу / Фото Pixar

На щастя, одна із "піксарівців" Галін Сусман часто працювала з дому, доглядаючи малу дитину. На її особистому комп'ютері збереглися резервні дані. "Історію іграшок 2" вдалось врятувати.

Мультфільм побачив світ у 1999 році й приніс творцям ще більший успіх, аніж перша частина. Цього разу вдалося заробити майже пів мільярда доларів і цілий оберемок нагород.

Довідка. "Історія іграшок-2" отримала "Золотий глобус", 2 премії "Супутник", 5 нагород Annie за музичне оформлення стрічки. Також робота Pixar перемогла у номінації "Вибір критиків", як найкращий анімаційний повнометражний фільм.

Загалом Pixar створила 4 серії "Історії іграшок". Реліз останньої частини відбувся у 2019 році. Кожна наступна стрічка від американської студії ставала блокбастером.

Стів Джобс продав Pixar

Стів Джобс у 1996 році знову зайняв крісло генерального директора Apple. Вже у 2003 році стало відомо про його хворобу. На студію Pixar у бізнесмена залишалося мало часу. Ще через 3 роки він продав її компанії Disney за майже 7,5 мільярдів доларів.



Стів Джобс продав Pixar компанії Disney / Фото Getty Images

Джобсу вдалося вибити важливу умову – повне невтручання покупця у творчі процеси Pixar. Як зізнався тодішній гендиректор Disney Боб Айгер, остаточне рішення придбати Pixar він ухвалив під час відкриття "Діснейленду" в Токіо.

Усе через те, що найбільш популярними серед публіки були герої, створені командою Лассетера.

Легендарний "Рататуй"

Першим мультфільмом, який створили у переформатованій студії, став "Рататуй". Історія про кулінарні пригоди мишеняти Ремі була новим викликом для команди.

Усі були в паніці, який вигляд матиме їжа в комп'ютерній анімації. Ми витратили багато часу, намагаючись проаналізувати, що зробить їжу привабливою, як її стилізувати й створити різні концепції, які можна буде застосувати у всьому фільмі,

– заявила директорка з фотографії у мультфільмі Шерон Калахан.

Цього разу об'єкти не мали права мати вигляд пластикових. Їжа ж повинна викликати апетит у глядача.



Фрагмент з мультфільму "Рататуй" / Фото Pixar

Цікаві факти про мультфільм

Поки "піксарівці" працювали над стрічкою, на студії поселили кількох щурів, щоби аніматори могли краще вивчити поведінку гризунів й реалістичніше зобразити Ремі. Найскладніше завдання – відтворення шерсті головного героя. Загалом довелося промалювати понад мільйон волосинок.

Також художникам довелось детально вивчити процес гниття їжі, щоб натурально зобразити купу компосту, в якій щурі шукали харчі. Для вони цього уважно спостерігали за псуванням яблук, бананів, шампіньйонів, брокколі та листя салату.

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Події мультфільму розивалися у Парижі. Щуреня із надзвичайно тонким нюхом і смаком понад усе мріяв стати шеф-кухарем у ресторані. Рататуй долав усі перешкоди й досягнув мети разом із другом-посудомийником Лінгвіні.

Для того, щоб краще передати атмосферу високої кухні, творча група Pixar відправилася до столиці Франції, де не одну годину провела у гурманських закладах. Загалом у мульфільмі представили 270 продуктів і страв. Озвучити щуреня Ремі випала честь американському коміку Петтону Освальду.

"Я буквально думав, що озвучуватиму роль другого плану, десь там на задньому фоні, аж поки менеджер не пояснив, що мій герой є головним. Знадобився тиждень, щоб це вклалося у голові", – поділився Петтон Освальд.

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Наскільки прибутковим став мультфільм

На великі екрани "Рататуй" вийшов у 2007 році. Він приніс майже 624 мільйони доларів. Українські глядачі теж дуже полюбили цей мультфільм.

За рік у прокаті історія мишеняти зібрала понад мільйон доларів і зайняла 11 місце в рейтингу найкасовіших стрічок 2007 року в українському прокаті.

Анімована історія "Душа"

Після "Рататуя" студія презентувала ще 15 повнометражних стрічок. У грудні 2020 глядачам представили анімовану історію "Душа", яка стала черговим викликом для команди. "Піксарівці" уже вміли анімувати іграшок, людей, машинок, тварин і навіть монстрів. Але як намалювати душу

Художники вирішили, що душі в їхньому мульфільмі будуть зроблені з аерогелю – найлегшого твердого матеріалу на Землі. Це гель, у якому рідина замінена газом. Він настільки прозорий, що ледь помітний на фоні інших предметів.



Душі в мульфільмі – з аерогелю / Фото Pixar

Один із моментів, який вразив публіку – віртуозна гра на піаніно у виконанні головного героя Джо Гарнера. Сцена настільки деталізована, що на руці персонажа навіть рухалися сухожилля. Це було неймовірним проривом, якщо порівнювати із доволі незграбними рухами Вуді з "Історії іграшок".

Для кожної руки Джо створили по 292 елементи управління. Це лише вдвічі менше, аніж знадобилося для всього тіла Вуді.



Віртуозна гра Джо на піаніно вразила публіку / Фото Pixar

Попри загальний успіх, у деяких країнах презентація супроводжувалася скандалами. Справа в тому, що в американській версії головного героя озвучує темношкірий актор Джеймі Фокс.

Натомість у Данії він заговорив голосом білого актора Ніколая Лі Коса. Деякі побачили в цьому расистський підтекст.

Скандал всередині Pixar

Всередині компанії Pixar у 2017 році вибухнув скандал. Кілька співробітниць звинуватили оскароносного Джона Лассетера у сексуальних домаганнях.

Начебто він не раз дозволяв собі небажані доторки й поцілунки, а також відверті коментарі на їхню адресу. Співзасновник студії відповів туманно.

До мого відома довели, що я змусив декого з вас відчувати неповагу чи дискомфорт. Це ніколи не було моїми намірами. У сукупності ви означаєте для мене цілий світ і я глибоко перепрошую, якщо я вас підвів,

– сказав колишній креативний директор Pixar.

Спершу Лассетера відправили на пів року у відпустку. Колеги відмовилися працювати з ним пліч-о-пліч й у результаті Джона звільнили. Зрозуміло, що довго в статусі безробітного він не пробув. Вже у 2019 році Лассетера найняла кіностудія Scydance.

Новий мультфільм – "Лука"

Найсвіжіший мультфільм, який Pixar представила публіці – "Лука". Це ім'я центрального персонажа – морської істоти.

Мовиться про хлопчика, який мріє зробити в житті щось особливе. Він може перетворюватися на людину, коли виходить на берег.



Новий мультфільм компанії – "Лука" / Фото Pixar

Події відбуваються у 60-х роках ХХ століття. У стрічці глядачі не побачать "залипання" у смарфонах чи комп'ютерах. Це історія про цінність дружби, віру в себе та боротьбу зі страхом відрізнятися від інших.