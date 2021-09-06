"Остановите убийц из полиции": в Польше требовали расследовать смерть украинца Никифоренко

В польском Вроцлаве 5 сентября люди вышли на протестную акцию из-за гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Они требовали честного расследования.

Участники акции выступили за отставку главы местной полиции. Они рассказали, что хотят получить заверения, что "это больше никогда не повторится во Вроцлаве".

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Во Вроцлаве люди протестовали из-за гибели 25-летнего украинца

Мужчина умер во Вроцлаве после задержания полицией. Возможно, это случилось из-за пыток полицейских.

Именно поэтому люди вышли на мирную акцию протеста под лозунгом "Остановим убийц из полиции".

Мирный протест украинской общины вместе со всеми жителями Вроцлава против насилия полиции против жителей Вроцлава. Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе – это предел, который никогда не стоило пересекать,

– написали организаторы в фейсбуке.

В частности люди требовали:

отставки главы местной полиции;

честного расследования;

наказания виновных;

"Заверений, что это больше никогда не повторится во Вроцлаве, который является нашим домом".

Также участники акции выкрикивали в сторону полицейских – "позор", "бандиты". Они имели с собой баннеры с надписями "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского".

Во Вроцлаве состоялась акция протеста из-за гибели 25-летнего украинца / Фото Tomasz Pietrzyk, Agencja Gazeta

Акция прошла мирно – на ней были люди разного возраста. Организаторы заверили, что акция не единичная – в следующее воскресенье украинцы во Вроцлаве снова планируют протестовать против полицейского насилия.

Что известно о гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко

30 июля в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Gazeta Wyborcza написала, что полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать: СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. Ему стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Впрочем, реанимировать его не смогли.

Впоследствии 4 правоохранителей отстранили. Еще двух – уволили со службы.

Посольство Украины в ближайшее время планировало отправить ноту МИД Польши. Расследование смерти Никифоренко находится на контроле украинских дипломатических органов.