Мы думали, сейчас будет ж*па, – украинский пограничник вспомнил, как возвращался из плена

Защитники острова Змеиный продемонстрировали миру, что такое настоящие отвага и мужество. Украинские воины не согласились на предложение врага сложить оружие, хотя понимали, что силы были неравны.

Пограничник Евгений Котляренко является одним из тех, кто защищал остров. Его не сломала ни война, ни 15 месяцев плена. Подробнее историю героя – узнавайте в рамках программы "Кордон.UA", информирует 24 Канал.

К теме Бойцы ГУР, которые освобождали Змеиный, 28 часов блуждали в море на резиновой лодке, – WSJ

Наши шансы были нулевые: как Россия захватила Змеиный

С первого дня полномасштабного вторжения остров Змеиный был под прицелом россиян. Контроль над морскими акваториями для врага – один из приоритетов. Поэтому кусочек скалистой суши, казалось, был обреченным.

События на родной заставе Евгений помнит поминутно. Информация о возможном нападении поступала отовсюду. Но никто до последнего не верил, что это – вовсе не слухи. За неделю до вторжения, пограничники Змеиного постоянно проводили тренировки. До тех пор, пока в ночь на 24 февраля, вместо учебной тревоги не услышали реальное "К бою!".

Все заняли боевые позиции. И под утро уже начали выходить российские оккупанты и сообщать: "Остров Змеиный, предлагаем вам сдаться". Мы не реагировали, но в течение дня каждый час они это повторяли, повторяли, повторяли,

– рассказал Евгений Котляренко.

Попытки заставить украинцев сложить оружие не прекращались. Именно после одной из них, в ответ россияне услышали от пограничников, куда именно им нужно идти. Когда оккупанты поняли, что гарнизон не планирует сдаваться, начали обстрел. Истребителями постепенно стирали всю инфраструктуру на острове.

Но шансы у нас были нулевые. Во-первых, было некуда деваться, в скалу ты не зароешься – это физически нереально. А вооружение, которое у нас было ....ну нам бы его хватило разве на катера спецназа, которые подошли к пирсу. Их мы уничтожить могли. А все остальное – противостояние сил было неравное,

– добавил пограничник.

"Не волнуйся, они все врут": последний разговор перед пленом

Евгений вспоминает, как вместе с побратимом бежал в бункер, когда начался обстрел. Они залегли в землю и он в шутку сказал товарищу, что это возможно последний раз, когда им приходится видеть небо...

Россия наносила очень точные удары. Сразу уничтожили вышку связи, чтобы исключить хотя бы малейший шанс связаться с "большой землей". В первые минуты Евгений успел позвонить жене и коротко сказал, что все хорошо.

Ну не скажу же я ей, что самолеты нас бомбят, она сама с детьми дома. А она говорит, что по новостям говорят, что вас бомбят. А я говорю ей – да нет, они врут, все хорошо. Давай потом позвоню,

– вспомнил Евгений.

Но "потом" наступило только через 15 месяцев. Связь с пограничниками исчезла. Пока общество путалось в догадках, россияне вплотную приблизились к острову.

"Они просто подошли двумя катерами, высадился спецназ человек 15. Мы понимали, что если мы сейчас этот спецназ уничтожим, то в ответ они просто "покрошат" эти скалы и никто не выживет. Нам обещали, что все будет нормально, что скоро мы поедем домой. Эти слова я слышал все 15 месяцев плена..." – рассказал пограничник.

В плену Евгению говорили, что Украина якобы о них забыла и обменивать их никто не собирается. Но несмотря на информационный вакуум, все военные ждали возвращения домой. В колониях россиян изрядно раздражала татуировка Евгения. От увиденного на его затылке трезубца, радовались словно дети. Правда, эта радость обычно заканчивалась физической болью.

Мне конечно перепадало, но я всяческими способами пытался его закрыть. Будучи с ребятами там, они подсмеивались, типа "где же твоя шея". Я уже так приучился ходить, чтобы воротник к макушке прирастал, чтобы шеи не было видно,

– вспомнил Евгений.

Жизнь после плена

Почти полтора года плена Евгений мечтал только об одном – снова обнять семью. Подбадривал себя тем, что дома ждет жена, дети. О том, что парень вскоре вернется домой, он конечно же не знал. Но внезапная любезность россиян вызвала у военных подозрения.

В дисбат нас перевозили из колонии и мы заехали в Курск транзитом. Там нас отгамселили, но было характерное отличие – брусчатка. И когда из дисбата уже второй раз нас везли и мы увидели эту брусчатку, то понимали, что сейчас будет, мягко говоря, ж*па. Но нас не били... И вот тут мы заподозрили... Думали, если шкуру не портят то может это на обмен,

– рассказал Евгений Котляренко.

Евгения обменяли 11 июня 2023 года. Это был его день рождения. Почти через год после возвращения у него родилась еще одна дочь. О том, что папа в плену старшей дочери рассказали сразу. А сын о плене не знал и до сих пор неохотно отпускает папу на службу.

Я, бывает, собираюсь на работу, а сын говорит: "Да не иди, ты уже раз был долго на работе". Я говорю, что надо, это же служба. А когда меня обменяли, он спрашивал – папа, где ты так долго был?

– сказал Евгений Котляренко.

Указом Президента пограничника награжден медалью "За воинскую службу Украине". На вопрос, что он сделает после победы, мужчина ответил просто – поблагодарю всех, кто боролся. А для тех, кто разуверился в победе Украины, военный имеет убедительный аргумент.

"Если они сейчас опустят руки, то придут оккупанты и им придется опускать головы, как это делал я 15 месяцев в плену", – отметил Евгений Котляренко.