Пограничник Евгений Котляренко является одним из тех, кто защищал остров. Его не сломала ни война, ни 15 месяцев плена. Подробнее историю героя – узнавайте в рамках программы "Кордон.UA", информирует 24 Канал.

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Наши шансы были нулевые: как Россия захватила Змеиный

С первого дня полномасштабного вторжения остров Змеиный был под прицелом россиян. Контроль над морскими акваториями для врага – один из приоритетов. Поэтому кусочек скалистой суши, казалось, был обреченным.

События на родной заставе Евгений помнит поминутно. Информация о возможном нападении поступала отовсюду. Но никто до последнего не верил, что это – вовсе не слухи. За неделю до вторжения, пограничники Змеиного постоянно проводили тренировки. До тех пор, пока в ночь на 24 февраля, вместо учебной тревоги не услышали реальное "К бою!".

Все заняли боевые позиции. И под утро уже начали выходить российские оккупанты и сообщать: "Остров Змеиный, предлагаем вам сдаться". Мы не реагировали, но в течение дня каждый час они это повторяли, повторяли, повторяли,

– рассказал Евгений Котляренко.

Попытки заставить украинцев сложить оружие не прекращались. Именно после одной из них, в ответ россияне услышали от пограничников, куда именно им нужно идти. Когда оккупанты поняли, что гарнизон не планирует сдаваться, начали обстрел. Истребителями постепенно стирали всю инфраструктуру на острове.

Но шансы у нас были нулевые. Во-первых, было некуда деваться, в скалу ты не зароешься – это физически нереально. А вооружение, которое у нас было ....ну нам бы его хватило разве на катера спецназа, которые подошли к пирсу. Их мы уничтожить могли. А все остальное – противостояние сил было неравное,

– добавил пограничник.

"Не волнуйся, они все врут": последний разговор перед пленом

Евгений вспоминает, как вместе с побратимом бежал в бункер, когда начался обстрел. Они залегли в землю и он в шутку сказал товарищу, что это возможно последний раз, когда им приходится видеть небо...

Россия наносила очень точные удары. Сразу уничтожили вышку связи, чтобы исключить хотя бы малейший шанс связаться с "большой землей". В первые минуты Евгений успел позвонить жене и коротко сказал, что все хорошо.

Ну не скажу же я ей, что самолеты нас бомбят, она сама с детьми дома. А она говорит, что по новостям говорят, что вас бомбят. А я говорю ей – да нет, они врут, все хорошо. Давай потом позвоню,

– вспомнил Евгений.

Но "потом" наступило только через 15 месяцев. Связь с пограничниками исчезла. Пока общество путалось в догадках, россияне вплотную приблизились к острову.

"Они просто подошли двумя катерами, высадился спецназ человек 15. Мы понимали, что если мы сейчас этот спецназ уничтожим, то в ответ они просто "покрошат" эти скалы и никто не выживет. Нам обещали, что все будет нормально, что скоро мы поедем домой. Эти слова я слышал все 15 месяцев плена..." – рассказал пограничник.

В плену Евгению говорили, что Украина якобы о них забыла и обменивать их никто не собирается. Но несмотря на информационный вакуум, все военные ждали возвращения домой. В колониях россиян изрядно раздражала татуировка Евгения. От увиденного на его затылке трезубца, радовались словно дети. Правда, эта радость обычно заканчивалась физической болью.

Мне конечно перепадало, но я всяческими способами пытался его закрыть. Будучи с ребятами там, они подсмеивались, типа "где же твоя шея". Я уже так приучился ходить, чтобы воротник к макушке прирастал, чтобы шеи не было видно,

– вспомнил Евгений.

Жизнь после плена

Почти полтора года плена Евгений мечтал только об одном – снова обнять семью. Подбадривал себя тем, что дома ждет жена, дети. О том, что парень вскоре вернется домой, он конечно же не знал. Но внезапная любезность россиян вызвала у военных подозрения.

В дисбат нас перевозили из колонии и мы заехали в Курск транзитом. Там нас отгамселили, но было характерное отличие – брусчатка. И когда из дисбата уже второй раз нас везли и мы увидели эту брусчатку, то понимали, что сейчас будет, мягко говоря, ж*па. Но нас не били... И вот тут мы заподозрили... Думали, если шкуру не портят то может это на обмен,

– рассказал Евгений Котляренко.

Евгения обменяли 11 июня 2023 года. Это был его день рождения. Почти через год после возвращения у него родилась еще одна дочь. О том, что папа в плену старшей дочери рассказали сразу. А сын о плене не знал и до сих пор неохотно отпускает папу на службу.

Я, бывает, собираюсь на работу, а сын говорит: "Да не иди, ты уже раз был долго на работе". Я говорю, что надо, это же служба. А когда меня обменяли, он спрашивал – папа, где ты так долго был?

– сказал Евгений Котляренко.

Указом Президента пограничника награжден медалью "За воинскую службу Украине". На вопрос, что он сделает после победы, мужчина ответил просто – поблагодарю всех, кто боролся. А для тех, кто разуверился в победе Украины, военный имеет убедительный аргумент.

"Если они сейчас опустят руки, то придут оккупанты и им придется опускать головы, как это делал я 15 месяцев в плену", – отметил Евгений Котляренко.