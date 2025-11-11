Не мог поверить, – херсонец вспомнил, что его шокировало в первые дни освобождения города

Три года назад ВСУ освободили Херсон от российской оккупации. Журналист Сергей Никитенко узнал об этом, когда один из корреспондентов прислал видео из пустого здания областной администрации, которое ранее было захвачено врагом.

Впоследствии было видео, как люди срывают красный флаг с блокпоста возле администрации. Журналист из Херсона, главный редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу, что понимание о деоккупации города пришло не сразу.

"О том, что Херсон точно свободен, стало понятно, когда один из наших корреспондентов прислал видео изнутри областной администрации, которая была захвачена россиянами. Он ходил по пустым коридорам. Он прислал видео, как люди срывают красный флаг с блокпоста возле администрации. Тогда было понятно. Но до конца не мог поверить", – сказал он.

Какие эмоции были после деоккупации Херсона?

Сергей Никитенко отметил, что когда уже увидел кадр с Шуменского микрорайона, где он родился и вырос, куда заходили первые украинские военные, то уже осознал, что город освободили. Он начал собираться, и уже 13 ноября был в Херсоне.

Когда я был в городе 13 ноября утром, то это были такие эмоции, которых, видимо, никогда уже и не будет. Самые яркие эмоции. Потому что было уныние. Я, как и многие, не верил, что Херсон так быстро освободят. Хотя я знал примерно, что происходит на фронте, на Херсонском направлении,

– вспомнил журналист.

По его словам, такое уныние привело к эйфории, которая была еще несколько недель. Однако закончилась после первых серьезных российских обстрелов Херсона.

Что стоит знать об освобождении Херсона?