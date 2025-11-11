Не міг повірити, – херсонець згадав, що його шокувало в перші дні звільнення міста
- Журналіст Сергій Нікітенко дізнався про звільнення Херсона, коли отримав відео з порожньої будівлі обласної адміністрації.
- Ейфорія від звільнення Херсона тривала кілька тижнів, поки не почалися серйозні обстріли міста.
Три роки тому ЗСУ звільнили Херсон від російської окупації. Журналіст Сергій Нікітенко дізнався про це, коли один з кореспондентів надіслав відео з порожньої будівлі обласної адміністрації, яка раніше була захоплена ворогом.
Згодом було відео, як люди зривають червоний прапор з блокпоста біля адміністрації. Журналіст з Херсона, головний редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що розуміння про деокупацію міста прийшло не одразу.
"Про те, що Херсон точно вільний, стало зрозуміло, коли один з наших кореспондентів надіслав відео з середини обласної адміністрації, яка була захоплена росіянами. Він ходив порожніми коридорами. Він надіслав відео, як люди зривають червоний прапор з блокпоста біля адміністрації. Тоді було зрозуміло. Але до кінця не міг повірити", – сказав він.
Які емоції були після деокупації Херсона?
Сергій Нікітенко зазначив, що коли вже побачив кадр з Шуменського мікрорайону, де він народився та виріс, куди заходили перші українські військові, то вже усвідомив, що місто звільнили. Він почав збиратися, і вже 13 листопада був у Херсоні.
Коли я був у місті 13 листопада зранку, то це були такі емоції, яких, мабуть, ніколи вже і не буде. Найяскравіші емоції. Тому що була зневіра. Я, як і багато хто, не вірив, що Херсон так швидко звільнять. Хоча я знав приблизно, що відбувається на фронті, на Херсонському напрямку,
– пригадав журналіст.
За його словами, така зневіра призвела до ейфорії, яка була ще декілька тижнів. Однак закінчилась після перших серйозних російських обстрілів Херсона.
Що варто знати про звільнення Херсона?
Спочатку була інформація про те, що ЗСУ помітили на околиці міста. Люди виходили на вулиці Херсона з українськими прапорами, очікуючи на наших захисників. Місцеві повідомляли, що українські військові вже зайшли у Херсон. Згодом це почали підтверджувати в українській владі.
Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор. У селах поблизу люди зривали і палили плакати пропагандистів, а також вивішували українські прапори.
Зазначалося, що росіяни екстрено тікали з Херсонщини. Вони бігли з правого берега Дніпра пішки.