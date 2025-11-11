Колишній мер Херсона, звільнений із полону Володимир Миколаєнко, в ефірі 24 Каналу пригадав, що почув цю радісну звістку значно пізніше. Він наголошує, що 11 листопада залишиться для нього святом на все життя.

Як почув про звільнення Херсона?

За словами Миколаєнка, саме 11 листопада тепер є найбільшим святом для всіх херсонців. Саме тоді вони звільнилися від російської окупації. Дотепер йому дуже шкода, що у цей день він не міг бути зі своїми людьми.

Я ніколи не сумнівався, що Херсон звільнений. Було чітке відчуття, що Херсон український, але росіяни завжди нас переконували, що вся Україна нібито захоплена, що Херсонська, Запорізька області буцімто стали російськими,

– пригадав Володимир Миколаєнко.

Крім цього, окупанти постійно брехали, нібито люди в цих областях дуже радіють від приєднання, хочуть бути з Росією. Звісно, ніхто в це не вірив, а в брехні окупантів колишній мер Херсона остаточно переконався у травні 2023 року. Тоді він був на черговому допиті.

"Після допиту я запитав – чий Херсон? І мені відповіли, що український, але область російська. Тоді я розумів, що якщо Херсон український, то і Херсонщина, а потім і Крим також будуть українськими", – додав Миколаєнко.

У відповідь росіянин запитав полоненого, чи їх тут годують. Миколаєнко вирішив не відповідати, на що почув: "Я і так все бачу"… Коли він повернувся до камери, то був дуже щасливим, вже навіть менше відчував свою неволю та одразу розповів радісну новину іншим полоненим.

"Всі дуже раділи, бо розуміли, що великий обласний центр, який був під окупацією, росіяни не змогли втримати. Всі розповіді окупантів виявилися брехнею", – наголосив Володимир Миколаєнко.

Звільнення Херсона: як це було?