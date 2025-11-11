Згодом було відео, як люди зривають червоний прапор з блокпоста біля адміністрації. Журналіст з Херсона, головний редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що розуміння про деокупацію міста прийшло не одразу.

"Про те, що Херсон точно вільний, стало зрозуміло, коли один з наших кореспондентів надіслав відео з середини обласної адміністрації, яка була захоплена росіянами. Він ходив порожніми коридорами. Він надіслав відео, як люди зривають червоний прапор з блокпоста біля адміністрації. Тоді було зрозуміло. Але до кінця не міг повірити", – сказав він.

Які емоції були після деокупації Херсона?

Сергій Нікітенко зазначив, що коли вже побачив кадр з Шуменського мікрорайону, де він народився та виріс, куди заходили перші українські військові, то вже усвідомив, що місто звільнили. Він почав збиратися, і вже 13 листопада був у Херсоні.

Коли я був у місті 13 листопада зранку, то це були такі емоції, яких, мабуть, ніколи вже і не буде. Найяскравіші емоції. Тому що була зневіра. Я, як і багато хто, не вірив, що Херсон так швидко звільнять. Хоча я знав приблизно, що відбувається на фронті, на Херсонському напрямку,

– пригадав журналіст.

За його словами, така зневіра призвела до ейфорії, яка була ще декілька тижнів. Однак закінчилась після перших серйозних російських обстрілів Херсона.

Що варто знати про звільнення Херсона?