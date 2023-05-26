От взрыва в Днепре пострадал и лицей: какой вред нанесла взрывная волна

В Днепре 26 мая прогремел мощный взрыв после того, как российские военные нанесли ракетный удар. Целью российских террористов стала одна из поликлиник города.

Известно, что русские военные разрушили два здания. Однако от мощного взрыва пострадал и лицей, расположенный возле поликлиники, атакованной оккупантами, пишет 24 Канал.

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Взрывная волна выбила окна в лицее Днепра

В лицее в Днепре, расположенном рядом с атакованной больницей, взрывной волной выбило окна. На месте ракетного удара побывали корреспонденты 24 Канала и увидели последствия атаки оккупантов.

Взрывная волна повредила здание лицея в Днепре / Фото 24 Канал

Добавим, в Днепре на улице Калиновой, 83 полиция развернула пункт для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара.

Россияне обстреляли Днепр: что известно о ракетной атаке оккупантов

Около 10:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. Впоследствии Днепропетровская ОВА подтвердила ракетный удар по Днепру. Какой именно ракетой оккупанты атаковали город пока не сообщается. Россияне попали в поликлинику, где проживали и ВПЛ.

По состоянию на 13:48, по данным Днепропетровского ОВА, в результате ракетного удара погибли два человека. Среди погибших 69-летний мужчина, проходивший мимо места, куда попала ракета россиян. Тело второго погибшего изъяли из-под завалов ветклиники.

Известно о 23 пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей: мальчики 3 и 6 лет – оба госпитализированы.

На ракетный террор со стороны россиян отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украине нужно как можно быстрее остановить российскую агрессию путем победы.