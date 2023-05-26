Известно, что один человек погиб и 15 ранены. Вовлекли все необходимые службы. Президент подчеркнул, что время – это наши люди, поэтому нужно как можно быстрее двигаться к победе.

Важно В Днепре кафиры ударили по медучреждению: есть пострадавшие

Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине,

– добавил Зеленский.

Россияне попали в медучреждение

Около 10:30 в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что российские ублюдки попали по медучреждению. Сразу сообщали о пострадавших, поскольку прилет был мощным.

Затем в ОВА подтвердили, есть 1 погибший и 15 пострадавших. Среди них 2 ребенка.

Люди получили многочисленные ранения разной степени тяжести. Во многих закровенных лиц, они не могут идти самостоятельно.

Спасение пострадавших продолжается. Два здания загорелись, огонь охватил 500 квадратных метров. Сейчас спасатели погасят пожары.



Попали в клинику / Фото ОВА

Ночная атака россиян

Ночью 26 мая россияне тоже оттаивали Днепр. В результате вспыхнул пожар в частном доме, который успели ликвидировать. Также повреждения получили два дома и автомобиль. Возгорание было на двух частных предприятиях. Кроме Днепропетровской области попадания были в Харьковской.

Кроме того, террористы уже 13 раз за май атаковали столицу Украины. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены. В двух общинах Киевщины повреждено 7 частных домов . К счастью, повреждения незначительны.

В общей сложности россияне запускали 17 ракет и 31 дрон. Силы и средства Воздушных сил уничтожили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 "Шахеды" и 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".